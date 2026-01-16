Σε κακή βραδιά Γιάννης και Μπακς - Βαριά ήττα από τους Σπερς

Έρμαιο στις ορέξεις των Σαν Αντόνιο Σπερς έγιναν οι Μιλγουόκι Μπακς, που γνώρισαν βαριά ήττα με 119-98

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι ο κορυφαίος των «Ελαφιών», αλλά κινήθηκε στην γενική μετριότητα των Μπακς ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 22 λεπτά συμμετοχής.

Το ματς

Το πρώτο δωδεκάλεπτο ήταν σχετικά ανταγωνιστικό, με τους Σπερς να προηγούνται με 31-27 στην λήξη της περιόδου, με τους Τεξανούς να κάνουν επί μέρους 35-26 στη δεύτερη περίοδο για να κλείσουν το ημίχρονο στο +13 (66-53).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι Μπακς κατέρρευσαν πλήρως, με τους Σπερς να κάνουν επί μέρους 40-16 βάζοντας τέλος στην σεμνή τελετή, αφού στην τέταρτη περίοδο οι προπονητές των δύο ομάδων απέσυραν τους βασικούς από τον αγώνα.

Έτσι, πήρε χρόνο συμμετοχής και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο με τον Έλληνα φόργουορντ να καταγράφει 2 πόντους, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε τέσσερα λεπτά συμμετοχής.

Mε αυτή την ήττα οι Μπακς έπεσαν στο 17-24 και βλέπουν την 10η θέση να απομακρύνεται, ενώ οι Σαν Αντόνιο Σπερς ανέβηκαν στο 28-13 και βρίσκονται σταθερά στη 2η θέση της Δύσης.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης