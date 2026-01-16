Επίδειξη δύναμης των Θάντερ κόντρα στους Ρόκετς

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ πανηγύρισαν άνετη νίκη κόντρα στους Χιούστον Ρόκετς (111-91), κάνοντας επίδειξη δύναμης σε έναν από τους ισχυρούς αντιπάλους τους στην Δύση.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν με ορμή στην αναμέτρηση και έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 19-21, ενώ έκαναν επί μέρους 29-34 στη δεύτερη περίοδο για να πάνε στο ημίχρονο με προβάδισμα 7 πόντων (48-55).

Στην τρίτη περίοδο οι Ρόκετς προσπάθησαν να αντιδράσουν, έκαναν επί μέρους 27-22 και μείωσαν στο καλάθι (75-77), όμως στην τέταρτη περίοδο οι Θάντερ ήταν καταιγιστικοί και με επί μέρους 16-34, έφτασαν με άνεση στη νίκη.

Ο Τσετ Χόλμγκρεν με 18 πόντους, 9 ριμπάουντ και 1 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, ενώ για τους Ρόκετς ξεχώρισε ο Αλπερέν Σενγκούν που είχε 14 πόντους, 13 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

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