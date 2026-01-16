Οι Πίστονς «λύγισαν» τους Σανς

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς έδωσαν μάχη απέναντι στους Φοίνιξ Σανς, φτάνοντας στη νίκη με το αγχωτικό 108-105.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν νωθρά στην αναμέτρηση, δίνοντας το δικαίωμα στους Σανς να προηγηθούν με 23-32 στην λήξη της πρώτης περιόδου, με τους φιλοξενούμενους να διατηρούν το προβάδισμά τους μέχρι το φινάλε του ημιχρόνου (56-63).

Στο δεύτερο ημίχρονο όμως οι Πίστονς ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους και μπήκαν δυνατά στην διεκδίκηση της νίκης, φτάνοντας στην ανατροπή στην τέταρτη περίοδο για να πανηγυρίσουν την 29η νίκη τους.

Ο Τζέιλεν Ντούρεν με 16 πόντους, 18 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Πίστονς, ενώ για τους Σανς ξεχώρισε ο Γκρέισον Άλεν που σημείωσε 33 πόντους, έχοντας και 5 ριμπάουντ.

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