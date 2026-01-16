Συναγερμός στους Σπερς: Ο Ουεμπανιάμα συγκρούστηκε με τον Γιάννη και αποχώρησε με πόνους στο γόνατο! (vid)

Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι Σαν Αντόνιο Σπερς, μετά το πρόβλημα τραυματισμού που αποκόμισε ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα στην αναμέτρηση με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Γάλλος σέντερ, στην διάρκεια του πρώτου δωδεκαλέπτου, συγκρούστηκε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην προσπάθειά του να αμυνθεί και άμεσα έδειξε να πονάει έντονα στο γόνατο.

Ο Ουεμπανιάμα αποχώρησε για τα αποδυτήρια άμεσα και πλέον οι άνθρωποι των Σπερς έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού, περιμένοντας τις πρώτες εκτιμήσεις για τον τραυματισμό του Ουεμπανιάμα.