Συναγερμός στους Σπερς: Ο Ουεμπανιάμα συγκρούστηκε με τον Γιάννη και αποχώρησε με πόνους στο γόνατο! (vid)

Ο Γάλλος σέντερ, στην διάρκεια του πρώτου δωδεκαλέπτου, συγκρούστηκε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην προσπάθειά του να αμυνθεί και άμεσα έδειξε να πονάει έντονα στο γόνατο.
Ο Ουεμπανιάμα αποχώρησε για τα αποδυτήρια άμεσα και πλέον οι άνθρωποι των Σπερς έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού, περιμένοντας τις πρώτες εκτιμήσεις για τον τραυματισμό του Ουεμπανιάμα.
Giannis and Victor Wembanyama collide and Wemby is hurt pic.twitter.com/tDJjlBqAWL— Follow HeavenlyBuckets (@Heavenlybuckets) January 16, 2026