Ο Μάρκους Μινχ βρέθηκε στην πράσινη εξέδρα στο Μόναχο! (vid)

Ο «τρελός» Γερμανός έδειξε το μεγάλο του δέσιμο με τον Παναθηναϊκό, αφού δεν έχασε την ευκαιρία να παρακολουθήσει την αναμέτρηση με την Μπάγερν από την εξέδρα που φιλοξενήθηκαν οι φίλοι του Τριφυλλιού.

Ο Μάρκους Μινχ έγραψε την δική του ιστορία με την φανέλα του Παναθηναϊκού και αγαπήθηκε ιδιαίτερα από την πράσινη εξέδρα, με τον 53χρονο -πλέον- να μην κρύβει το δέσιμο που έχει με το Τριφύλλι.

Ο Μινχ αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό την διετία 2003-2005 μετρώντας 61 συμμετοχές με 5 γκολ και 3 ασίστ στο ενεργητικό του, ενώ πανηγύρισε την κατάκτηση του νταμπλ το 2004.

Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής, μάλιστα δεν έχασε την ευκαιρία της παρουσίας του Παναθηναϊκού στο Μόναχο και βρέθηκε ανάμεσα στους 3.000 οπαδούς του Τριφυλλιού που πήραν θέση στο γήπεδο της Μπάγερν.

Ο Μινχ, μάλιστα ανάρτησε στο Instagram και το ανάλογο βίντεο από την παρουσία του στην εξέδρα που φιλοξένησε τους οπαδούς του Παναθηναϊκού στο «Sap Garden».