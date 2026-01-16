Σερέλης: «Χάσαμε το παιχνίδι μέσα από τα χέρια μας!»

Ο άμεσος συνεργάτης του Εργκίν Αταμάν, Χρήστος Σερέλης μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Μπάγερν, σημείωσε ότι οι «πράσινοι» δεν μπορούσαν να επιτεθούν σωστά.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Σε όλα τα παιχνίδια παίζουμε κλειστό ροτέισιον, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το 2ο και το 3ο ήταν πολύ καλά δεκάλεπτα στην άμυνα, αλλά στο τελευταίο ήμασταν και αμυντικά και επιθετικά πολύ κακοί. Ενώ είχαμε τις διαφορές βιαστήκαμε και δεν μπορέσαμε να τις διατηρήσουμε.

Είχαν τους παίκτες να σκοράρουν, μας άγχωσαν και τελικά το χάσαμε μέσα από τα χέρια μας. Επιθετικά έπρεπε να είχαμε καλύτερες επιλογές, να βάζαμε πιο σωστά την μπάλα στο καλάθι. Στο τελευταίο δεκάλεπτο μπήκαν σουτ από παίκτες που μπορούν να σκοράρουν, δεν ήμασταν σκληροί, δεν ήμασταν συμπαγείς και αυτό μας κόστισε.

Είμαστε μία ομάδα που στο 5 εναντίον 5 μπορούμε να βρούμε λύσεις ακόμα κι αν λείπει ο Ναν. Σήμερα ήμασταν πολύ κακοί και δεν μπορέσαμε να επιτεθούμε σωστά».

Για τους απόντες: «Ο Ρογκαβόπουλος είχε ίωση θα επανέλθει. Για τον Ναν θα έχουμε νεότερα αύριο. Δεν είναι σοβαρός τραυματισμός, αλλά δεν ξέρω πόσο θα κάτσει έξω. Ο Μήτογλου θα δούμε αν έχει 7-10 μέρες να επιστρέψει, αλλά θα το δούμε αύριο».