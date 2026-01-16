Αμφίβολος για την διαβολοβδομάδα ο Κέντρικ Ναν

Αμφίβολη θεωρείται η συμμετοχή του Κέντρικ Ναν στην διαβολοβδομάδα, με τον Αμερικανό γκαρντ να μην έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του στην ποδοκνημική.

Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων στο Μόναχο με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να καταρρέει στο τέταρτο δεκάλεπτο. Οι «πράσινοι» που αγωνίστηκαν χωρίς τον Ναν, έμειναν από λύσεις στο φινάλε, με το σφικτό rotation να μην αποδίδει.

Ο Αμερικανός γκαρντ ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα στην ποδοκνημική και μετά την απουσία του στο παιχνίδι με την βαυαρική ομάδα, η συμμετοχή του θεωρείται αμφίβολη και στην ερχόμενη κρίσιμη διαβολοβδομάδα και τις αναμετρήσεις με Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ και Μακάμπι στο Ισραήλ.

Στον Παναθηναϊκό δεν θέλουν να ρισκάρουν την συμμετοχή του Ναν, με το ιατρικό επιτελείο να εξετάζει συνεχώς την περίπτωση του. Να σημειώσουμε ότι το «τριφύλλι» έχει μπροστά του ένα κρίσιμο εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για το ελληνικό πρωτάθλημα και όπως όλα δείχνουν ο Ναν δεν θα δώσει το παρών.