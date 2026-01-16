Το πανόραμα της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο

Πλέον το Τριφύλλι έχει ρεκόρ 13-9 και έπεσε στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα, μπαίνοντας σε περιπέτειες στην μάχη για την είσοδο στην τετράδα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής:
Τετάρτη 14/1
Παρτίζαν-Ολυμπιακός 66-104
Ντουμπάι-Βίρτους Μπολόνια 72-80
Αναντολού Εφές-Μπασκόνια 75-89
Μπάγερν-Παναθηναϊκός 85-78
Μακάμπι-Ζάλγκιρις 100-97
Αρμάνι Μιλάνο-Ερυθρός Αστέρας 96-104
Παρί-Μονακό 87-95
Παρασκευή 16/1
19:45 Φενέρμπαχτσε-Βαλένθια
21:00 Βιλερμπάν-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα
Η κατάταξη της Euroleague
- Μονακό 15-7
- * Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6
- Βαλένθια 14-7
- Μπαρτσελόνα 14-7
- * Φενέρμπαχτσε 13-7
- * Ολυμπιακός 13-8
- Ρεάλ Μαδρίτης 13-8
- Παναθηναϊκός 13-9
- Ζάλγκιρις Κάουνας 12-10
- Ερυθρός Αστέρας 12-10
- Αρμάνι Μιλάνο 11-11
- Βίρτους Μπολόνια 11-11
- Ντουμπάι 10-12
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 9-13
- Μπασκόνια 8-14
- Μπάγερν Μονάχου 8-14
- * Παρί 7-14
- Βιλερμπάν 6-15
- Αναντολού Εφές 6-16
- Παρτίζαν 6-16
* Εκκρεμούν το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε και το Χάποελ - Παρί
Η επόμενη (23η) αγωνιστική
Τρίτη 20/1
19:15 Ολυμπιακός - Μακάμπι Τελ Αβίβ
19:30 Χάποελ Τελ Αβίβ - Εφές
19:45 Μονακό - Ερυθρός Αστέρας
21:00 Βιλερμπάν - Ζάλγκιρις Κάουνας
21:15 Παναθηναϊκός - Μπασκόνια
21:30 Μπάγερν Μονάχου - Παρτίζαν
21:30 Βαλένθια - Παρί
21:30 Μπαρτσελόνα - Ντουμπάι
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Αρμάνι Μιλάνο
Τετάρτη 21/1
21:30 Βίρτους Μπολόνια - Φενέρμπαχτσε