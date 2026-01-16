Το πανόραμα της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο

Ολοκληρώθηκε η πρώτη στροφή της 22ης αγωνιστικής της Euroleague με τον Παναθηναϊκό να γνωρίζει ήττα-σοκ στην έδρα της Μπάγερν Μονάχου.

Πλέον το Τριφύλλι έχει ρεκόρ 13-9 και έπεσε στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα, μπαίνοντας σε περιπέτειες στην μάχη για την είσοδο στην τετράδα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής:

Τετάρτη 14/1

Παρτίζαν-Ολυμπιακός 66-104

Ντουμπάι-Βίρτους Μπολόνια 72-80

Αναντολού Εφές-Μπασκόνια 75-89

Μπάγερν-Παναθηναϊκός 85-78

Μακάμπι-Ζάλγκιρις 100-97

Αρμάνι Μιλάνο-Ερυθρός Αστέρας 96-104

Παρί-Μονακό 87-95

Παρασκευή 16/1

19:45 Φενέρμπαχτσε-Βαλένθια

21:00 Βιλερμπάν-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα

Η κατάταξη της Euroleague

Μονακό 15-7 * Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6 Βαλένθια 14-7 Μπαρτσελόνα 14-7 * Φενέρμπαχτσε 13-7 * Ολυμπιακός 13-8 Ρεάλ Μαδρίτης 13-8 Παναθηναϊκός 13-9 Ζάλγκιρις Κάουνας 12-10 Ερυθρός Αστέρας 12-10 Αρμάνι Μιλάνο 11-11 Βίρτους Μπολόνια 11-11 Ντουμπάι 10-12 Μακάμπι Τελ Αβίβ 9-13 Μπασκόνια 8-14 Μπάγερν Μονάχου 8-14 * Παρί 7-14 Βιλερμπάν 6-15 Αναντολού Εφές 6-16 Παρτίζαν 6-16

* Εκκρεμούν το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε και το Χάποελ - Παρί

Η επόμενη (23η) αγωνιστική

Τρίτη 20/1

19:15 Ολυμπιακός - Μακάμπι Τελ Αβίβ

19:30 Χάποελ Τελ Αβίβ - Εφές

19:45 Μονακό - Ερυθρός Αστέρας

21:00 Βιλερμπάν - Ζάλγκιρις Κάουνας

21:15 Παναθηναϊκός - Μπασκόνια

21:30 Μπάγερν Μονάχου - Παρτίζαν

21:30 Βαλένθια - Παρί

21:30 Μπαρτσελόνα - Ντουμπάι

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Αρμάνι Μιλάνο

Τετάρτη 21/1

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Φενέρμπαχτσε