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Το πανόραμα της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο

Μπάσκετ
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Ολοκληρώθηκε η πρώτη στροφή της 22ης αγωνιστικής της Euroleague με τον Παναθηναϊκό να γνωρίζει ήττα-σοκ στην έδρα της Μπάγερν Μονάχου.

Πλέον το Τριφύλλι έχει ρεκόρ 13-9 και έπεσε στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα, μπαίνοντας σε περιπέτειες στην μάχη για την είσοδο στην τετράδα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής:

Τετάρτη 14/1

Παρτίζαν-Ολυμπιακός 66-104
Ντουμπάι-Βίρτους Μπολόνια 72-80
Αναντολού Εφές-Μπασκόνια 75-89
Μπάγερν-Παναθηναϊκός 85-78
Μακάμπι-Ζάλγκιρις 100-97
Αρμάνι Μιλάνο-Ερυθρός Αστέρας 96-104
Παρί-Μονακό 87-95

Παρασκευή 16/1

19:45 Φενέρμπαχτσε-Βαλένθια
21:00 Βιλερμπάν-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα

Η κατάταξη της Euroleague

  1. Μονακό 15-7
  2. * Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6
  3. Βαλένθια 14-7
  4. Μπαρτσελόνα 14-7
  5. * Φενέρμπαχτσε 13-7
  6. * Ολυμπιακός 13-8
  7. Ρεάλ Μαδρίτης 13-8
  8. Παναθηναϊκός 13-9
  9. Ζάλγκιρις Κάουνας 12-10
  10. Ερυθρός Αστέρας 12-10
  11. Αρμάνι Μιλάνο 11-11
  12. Βίρτους Μπολόνια 11-11
  13. Ντουμπάι 10-12
  14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 9-13
  15. Μπασκόνια 8-14
  16. Μπάγερν Μονάχου 8-14
  17. * Παρί 7-14
  18. Βιλερμπάν 6-15
  19. Αναντολού Εφές 6-16
  20. Παρτίζαν 6-16

* Εκκρεμούν το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε και το Χάποελ - Παρί

Η επόμενη (23η) αγωνιστική

Τρίτη 20/1

19:15 Ολυμπιακός - Μακάμπι Τελ Αβίβ
19:30 Χάποελ Τελ Αβίβ - Εφές
19:45 Μονακό - Ερυθρός Αστέρας
21:00 Βιλερμπάν - Ζάλγκιρις Κάουνας
21:15 Παναθηναϊκός - Μπασκόνια
21:30 Μπάγερν Μονάχου - Παρτίζαν
21:30 Βαλένθια - Παρί
21:30 Μπαρτσελόνα - Ντουμπάι
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Αρμάνι Μιλάνο

Τετάρτη 21/1

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Φενέρμπαχτσε

Το πανόραμα της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο