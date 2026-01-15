H Μονακό φλέρταρε με την... γκέλα στην τέταρτη περίοδο του γαλλικού ντέρμπι, όμως άντεξε, επικράτησε της Παρί με 95-87 και παραμένει στα ψηλά πατώματα του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague.

Οι Μονεγάσκοι επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορί στο ντέρμπι με την Παρί, ξεκινώντας δυναμικά την αναμέτρηση, αφού προηγήθηκαν με 23-27 στην λήξη της πρώτης περιόδου και πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με προβάδισμα 9 πόντων (43-52).

Η Μονακό συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό και στο τρίτο δεκάλεπτο, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να μπαίνει στην τελευταία περίοδο, έχοντας προβάδισμα 12 πόντων (64-76), όμως κάπου εκεί άρχισε η αντεπίθεση της Παρί.

Οι Παριζιάνοι άρχισαν σιγά σιγά να ροκανίζουν την διαφορά και ένα λεπτό πριν την λήξη κατάφεραν να μειώσουν στους τέσσερις (85-89), όμως ο παράγοντας κούραση έκανε την εμφάνισή του σε εκείνο το σημείο.

Έτσι, οι Μονεγάσκοι εκμεταλλεύτηκαν τις κακές αποφάσεις των παικτών της Παρί στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης και κατάφεραν να «σβήσουν» το ματς, για να πανηγυρίσουν την έκτη συνεχόμενη νίκη τους.

Ο Μάικ Τζέιμς με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για την Μονακό, με τον Ναντίρ Ιφί να το «παλεύει» για την Παρί έχοντας 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

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