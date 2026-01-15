Γκραντ: «Δεν υπάρχουν δικαιολογίες»

Ο Τζέριαν Γκραντ ήταν από τους διακριθέντες του Παναθηναϊκού στην ήττα από την Μπάγερν στο Μόναχο.

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε 17 πόντους, 2 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα, αλλά η εμφάνισή του αυτή δεν ήταν αρκετή για τους «πράσινους». Μιλώντας στη Nova o Γκραντ σημείωσε: «Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, στο τέλος της ημέρας έβαλαν τα σουτ, εμείς όχι. Είχαμε αρκετό ταλέντο για να πάρουμε το ματς αλλα δεν το κάναμε.

Νιώθαμε ότι έπρεπε να πάρουμε το ματς. Ηταν σημαντικό και κρίσιμο όταν προηγηθήκαμε με 6-7 πόντους, αλλά δεν μπορέσαμε να το κρατήσουμε αυτό το πλεονέκτημα. Ξέρουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι. Ξέρω ότι μπορούμε να βελτιωθούμε και θα το κάνουμε.

Για τον Σλούκα και τις 2.000 ασίστ: «Είναι από τους καλύτερους στην ιστορία της Ευρωλίγκας, αυτό το ρεκόρ τα λέει όλα».