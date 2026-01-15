Αταμάν: «Παίξαμε καλά για τρεις περιόδους, στην τέταρτη τα χάσαμε όλα»

Μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR από την Μπάγερν Μονάχου ο Εργκίν Αταμάν τόνισε πως το «τριφύλλι» έχασε το παιχνίδι στην τέταρτη περίοδο.

Ο Παναθηνϊκός AKTOR γνώρισε την ήττα εκτός έδρας με 85-78 από την Μπάγερν Μονάχου. Στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα, ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στην τέταρτη περίοδο και την αστοχία των παικτών του, την ίδια ώρα που οι Ντιμιτρίεβιτς, Τζέσαπ και Ομπστ είχαν βρει ρυθμό και σκόραραν.

«Παίξαμε καλά στις 3 πρώτες περιόδους. Μοιράσαμε την μπάλα, παίξαμε καλή άμυνα. Στην τελευταία περίοδο επιθετικά αρχίσαμε να τα χάνουμε όλα και οι Ντιμιτρίεβιτς, Τζέσαπ και Ομπστ βρήκαν ρυθμό και χάσαμε το ματς» ανέφερε ο Τούρκος κόουτς στην αρχική του τοποθέτηση, ενώ μετά δεν του έγινε κάποια ερώτηση, παρά το γεγονός πως ήταν διαθέσιμος.