Η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού: Ξεχώρισαν οι Όσμαν και Γκραντ, αλλά δεν αρκούσαν

Ο Παναθηναϊκός δεν είχε λύσεις στα κρίσιμα σημεία, ήταν άστοχος και γνώρισε την ήττα από την Μπάγερν στο Μόναχο. Ξεχώρισαν οι Τζέντι Όσμαν και Τζέριαν Γκραντ. Θετικός στο πρώτο μέρος ο Ρίσον Χολμς.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού:

Τι Τζέι Σορτς: Πήρε χρόνο συμμετοχής και την μπαγκέτα με την απουσία του Ναν και ο Παναθηναϊκός θα περίμενε περισσότερα τουλάχιστον στην επίθεση. Είχε 8 πόντους (4/7 διπ.), όντας άστοχος από την περιφέρεια (0/3 τριπ.), με 3 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 1 λάθος. Βαθμός: 6

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης: Αγωνίστηκε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Τσέντι Όσμαν: Και πάλι έδωσε λύσεις στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς, αλλά στο τέλος δεν τα κατάφερε να κάνει τη διαφορά. Είχε 20 πόντους (4/9 διπ., 2/7 τριπ., 6/7 βολές), 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη. Βαθμός: 8

Ρισόν Χολμς: Εξαιρετικός στο πρώτο μέρος με 11 πόντους και εντυπωσιακή παρουσία, αλλά χάθηκε στην επανάληψη χωρίς να σημειώσει πόντο (5/7 διπ., 1/2 βολές). Είχε ακόμα 4 ριμπάουντ και 1 λάθος. Βαθμός: 7

Κώστας Σλούκας: Δεν του πήγε εκτελεστικά το πρώτο μέρος και περιορίστηκε στη δημιουργία (3 ασ.). Προσπάθησε στην επανάληψη, αλλά δεν κατάφερε να κάνει τη διαφορά με 8 πόντους (0/1 διπ., 2/5 τριπ., 2/2 βολές), 5 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 3 λάθη. Βαθμός: 6

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ: Όσο πάτησε παρκέ ήταν εξαιρετικός κι έδωσε βοήθειες στον Χουάντσο με 6 πόντους (2/2 τριπ.) και 1 ριμπάουντ σε 9:46 λεπτά. Βαθμός: 8

Τζέριαν Γκραντ: Μπήκε με το πόδι πατημένο στο γκάζι με 4/4 δίποντα και πολύ καλή άμυνα. Ήταν σταθερός κορυφαίος σε όλο το ματς με 17 πόντους (7/9 διπ., 1/2 τριπ.), 3 κλεψίματα, 2 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 1 λάθος. Βαθμός: 9

Βασίλης Τολιόπουλος: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός:

Κένεθ Φαρίντ: Δεν κατάφερε να δώσει το παραμικρό σε 7:01 λεπτά, έχοντας θέμα στην άμυνα, μένοντας άποντος, μετρώντας 1 ριμπάουντ και 1 λάθος. Βαθμός: 2

Μάριους Γκριγκόνις: Πάτησε 2 φορές το παρκέ, πήρε ένα άστοχο τρίποντο κι έτερο ουδέν. Είχε κι 1 ριμπάουντ σε 5:22 λεπτά. Βαθμός: 2

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Δεν έκανε τη διαφορά και ήταν σε μέτρια μέρα κι επιθετικά με 6 πόντους (2/5 τριπ.) κι αμυντικά (4 ριμπ.). Είχε ακόμα 1 ασίστ και 1 κλέψιμο. Βαθμός: 5

Ομέρ Γιούρτσεβεν: Σε 1:57 λεπτά κατάφερε να τα κάνει όλα λάθος και δεν ξαναέπαιξε. Προφανώς δεν έχει μεγάλη ευθύνη, αλλά προφανώς και πέρασε και δεν ακούμπησε (0/1 διπ.). Βαθμός: 2