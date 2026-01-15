Η Μακάμπι (9-13) «δίπλωσε» τις νίκες κόντρα στη Ζαλγκίρις (12-10) χάρη στο 100-97 και παρέμεινε αήττητη στο Τελ Αβίβ, τηρώντας την ξεκάθαρη παράδοση μεταξύ των ομάδων (26-11 το ρεκόρ). TJ Λιφ, Ρόμαν Σόρκιν και Τζίμι Κλαρκ ΙΙΙ πέτυχαν από 17 πόντους έκαστος κόντρα στο εξαιρετικό δίδυμο των Σιλβέν Φρανσίσκο (22 πόντοι - 6 ασίστ) και Μόουζες Ράιτ (17 πόντοι - 11 ριμπάουντ).

Στην κατάμεστη «Menora Mivtachim Arena», η Μακάμπι χωρίς τους Γουόκερ, Ντάουτιν, Χάνκινς και η Ζαλγκίρις δίχως τον Γουίλιαμς-Γκος, προσέφεραν μια όμορφη μπασκετική παράσταση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, με τα φάουλ να είναι λιγοστά, ενώ οι περισσότεροι πόντοι προήλθαν από το «ζωγραφιστό». Η ομάδα του Οντέντ Κάτας πήρε προβάδισμα μετά από 2:30 και έκτοτε συντήρησε μια διαφορά 6-7-8 πόντων μέχρι να πάνε στα αποδυτήρια.

Οι Λιφ και Φρανσίσκο έκλεισαν την περίοδο στο 27-23, ο Σάντος με τον Ράιτ ανέλαβαν δράση, όμως οι Ισραηλινοί με τρίποντο του Μπλατ ανέβηκαν στο 34-25. Ο Λιφ έγινε το αντίπαλο... δέος του Ράιτ συν τον Λούντμπεργκ που «ζεστάθηκε» από τα 6,75μ., πετυχαίνοντας οκτώ σερί πόντους για το 43-36 στο 15'. Ο Λο προσπάθησε να δώσει βοήθειες και ανάσες στον Φρανσίσκο, με δημιουργία και σκορ, ενώ ο Σιρβίντις με «buzzer-beater» σουτ συμμάζεψε την κατάσταση για τους Λιθουανούς και το 52-49 της ανάπαυλας.

Επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια, η Μακάμπι θέλησε να επιβάλει τους δικούς της κανόνες, βρίσκοντας νέους πρωταγωνιστές όπως ο Κλαρκ και ο Σόρκιν, ενώ ο Σάντος έγραψε το πρώτο +10 (61-51) μετά από 2:30. Ο Φρανσίσκο απάντησε άμεσα (61-55), όμως ο Λιφ υπενθύμισε ότι είναι σε πολύ καλό «φεγγάρι», φθάνοντας τους 17 πόντους στο 24'. Ο Κλαρκ πέτυχε τρία τρίποντα στην περίοδο για το 70-62, νέο +10 (78-68) από τον Μπλατ, με τον Φρανσίσκο να μειώνει στο 78-71 στο 30', κρατώντας το ενδιαφέρον ως το φινάλε.

Σόρκιν και ΝτιΜπαρτολομέο πέτυχαν το 84-74 και απάντησαν στον Ουλανόβας που προσωρινά είχε μειώσει σε 78-74. Ο Μπρισέτ έσπασε το... ρόδι για το 90-78 στο 33', όμως οι παίκτες του Τόμας Μασιούλις είχαν «σφυγμό». Οι Τουμπέλις και Ράιτ «ψαλίδισαν» την απόσταση στο 91-85, ο Χορντ έδωσε «ανάσα» δυο φορές (93-85 και 96-91) απέναντι στους Ράιτ και Λο, ενώ ο Φρανσίσκο εκτελούσε από παντού, μειώνοντας στο καλάθι (96-94) με 1:45 για τη λήξη! Τρεις βολές από Σάντος και Λούντμπεργκ για το 98-94 με 18 δευτερόλεπτα για το φινάλε, την στιγμή που ο Τουμπέλις βρήκε σίδερο, ενώ ο Φρανσίσκο ευστόχησε για το 99-97 σε μια ύστατη λύση. Ο Κλαρκ είχε 1/2 βολές (100-97), αλλά μετά το τάιμ άουτ ο Σάντος έκλεψε και ανάγκασε τον Λο να σουτάρει από μακριά δίχως πολλές ελπίδες.

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 52-49, 78-71, 100-97

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