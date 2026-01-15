Σε περιπέτειες για τα πλέι οφ μπαίνει ο Παναθηναϊκός μετά τη νέα ήττα με 85-78 στο Μόναχο. Μπροστά σε 3.000 Έλληνες οι πράσινοι συνέχισαν τις εμφανίσεις που ξεκίνησαν από την αρχή του έτους.

Η... κατηφόρα εντός του 2026 συνεχίστηκε στο Μόναχο με τον Παναθηναϊκό Aktor να «κολλάει» επιθετικά στην 4η περίοδο, να «πληγώνεται» από τον Αντρέας Ομπστ και να γνωρίζει την 3η ήττα του στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια της Euroleague.

Οι «πράσινοι» προβληματίστηκαν στο σκοράρισμα με την απουσία του Κέντρικ Ναν και στους χρόνους με την αδιαθεσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο Εργκίν Αταμάν πήγε σε «σφιχτό» ροτέισιον και στο φινάλε το «τριφύλλι»... λύγισε από τη γερμανική ομάδα. Έτσι, ο Παναθηναϊκός Aktor, παρά τη «βροντερή» παρουσία 3.000 οπαδών του στο Μόναχο, έδωσε συνέχεια στο κακό σερί του και πλέον βάζει... μπελάδες στο κεφάλι του ακόμα και για την πρώτη εξάδα (13-9 ρεκόρ). Αντιθέτως, οι Βαυαροί με την 3η νίκη τους στο 2026 ανέβηκαν στο 8-14.

Για 30' οι φιλοξενούμενοι έμοιαζαν να έχουν τα ηνία μιας αναμέτρησης που πήγαινε σε «ελεγχόμενο» τέμπο (+6 στο φινάλε της 3ης περιόδου). Όμως, στην 4η περίοδο η έλλειψη ενέργειας και... φρέσκων επιλογών έφερε την πλήρη κατάρρευση. Έτσι, οι Βαυαροί βρήκαν επιμέρους σκορ 27-14 και δυσκόλεψαν ακόμα παραπάνω τη συνέχεια του «τριφυλλιού» στην Euroleague.

Ο Τζέριαν Γκραντ (17 πόντοι σε 33'22'') και ο Τζέντι Όσμαν (20π. σε 34'38'') το πάλεψαν όσο μπορούσαν, αλλά στην τελική ευθεία ήταν φανερά κουρασμένοι και άστοχοι. Στο σίδερο πήγαν και τα κρίσιμα τρίποντα του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στο 4ο δεκάλεπτο (2/5 3π.), με την ομάδα του Αταμάν να επιτρέπει στη Μπάγερν να σουτάρει με 45,8% πίσω από τα 6,75μ. (11/24 τρίποντα). Για άλλη μια φορά, το δίδυμο Κένεθ Φαρίντ - Ομέρ Γιούρτσεβεν δεν έδωσε πράγματα, με την... έμπνευση με τη χρησιμοποίηση του Μάριους Γκριγκόνις (5'22'') να μην βοηθάει τους φιλοξενούμενους.

Από την άλλη, ο φορμαρισμένος Αντρέας Ομπστ ήταν ο «δήμιος» του «τριφυλλιού», βάζοντας 15 πόντους δύο τρίποντα στο τελευταίο λεπτό. Σε μεγάλο βράδυ και ο Τζουστίνιαν Τζέσαπ (16 πόντοι), έκανε τη διαφορά ο Ουένιεν Γκάμπριελ απέναντι στην πρώην ομάδα του (12 πόντοι, 5 ριμπάουντ). Τέλος, στους "Χ-Factors" της Μπάγερν, που είχε και +8 ριμπάουντ, ήταν και ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς (9 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ).

«Διπρόσωπο» ξεκίνημα του «τριφυλλιού» στο Μόναχο

Ο Παναθηναϊκός Aktor άρχισε το παιχνίδι στο Μόναχο με τους Σλούκα, Γκραντ, Όσμαν, Ερνανγκόμεθ, Χολμς και ένα 9-0 της Μπάγερν (9-4 στο 2') έφερε γρήγορο time out από τον εκνευρισμένο Αταμάν. Ο Σορτς πέρασε στη θέση του αρχηγού, οι φόργουορντ έκαναν αμυντικό step up και οι φιλοξενούμενοι πήραν τα ηνία (11-15 στο 5' και 14-18 στο 7'), με τον Τζέριαν Γκραντ να είναι εξαιρετικός (8π. με 4/4 2π.) και τον Ρισόν Χολμς κυρίαρχος (6π. με 3/4 2π.). Οι δύο «πράσινοι» πρωταγωνιστές έδωσαν τη θέση τους στους Καλαϊτζάκη - Γιούρτσεβεν (16-20 στο 8'), καθώς και ο Αντρέας Ομπστ πήγε στον πάγκο για «ανάσες» (7π. με 3/3 εντός πεδιάς), ο Τζέντι Όσμαν αστόχησε σε δύο ελεύθερα τρίποντα (22-22 στο 9') και ο Τούρκος προπονητής... ανακάτεψε ξανά την τράπουλα, βλέποντας την ομάδα του να μην βρίσκει αμυντική συνέπεια με διάρκεια. Αυτή τη φορά στο παρκέ πέρασαν οι Μάριους Γκριγκόνις - Κένεθ Φαρίντ και το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με σκορ 25-24 (buzzer beater 3π. του Τζέσαπ).

Όσμαν και Χολμς ανέβασαν «στροφές», η Μπάγερν έμενε κοντά

Το σχήμα με Σορτς, Σλούκα, Γκριγκόνις, Σαμοντούροφ και Φαρίντ δεν λειτούργησε ακριβώς όπως θα ήθελε ο κόουτς Αταμάν. Όμως, ο «Σάμο» με 2/2 τρίποντα έβαλε τον Παναθηναϊκό Aktor μπροστά (29-30 στο 14'), πριν την επιστροφή των Γκραντ, Όσμαν και Χολμς. Σε εκείνο το σημείο ο Σλούκας μοίρασε την ασίστ Νο. 2.000 της καριέρας του στην Euroleague και το «τριφύλλι»... ξέσπασε με δυο τρίποντα του Όσμαν για το 29-38 (17'). Ο Πέσιτς κάλεσε νέο time out και οι Βαυαροί βρήκαν ένα γρήγορο 6-0 (35-38 στο 18'), ενώ λίγο αργότερα μπόρεσαν να μειώσουν στο τρίποντο (38-41 στο 19' δια χειρός Αϊζάια Μάικ), παρά την σπουδαία εμφάνιση του Χολμς (11π.). Έτσι, στο φινάλε του αμφίρροπου πρώτου μέρους ο πίνακας του σκορ «έγραφε» 40-43 (9π. ο Ομπστ, 8π. ο Μάικ, 4ασ. ο Γιόβιτς - 11π. ο Χολμς, 9π. και 2κλ. ο Όσμαν, 8π. και 3κλ. ο Γκραντ).

«Πράσινο» μομέντουμ με τρίποντα και δημιουργίες του Σλούκα

Το 3ο φάουλ του Όσμαν (21') δεν άλλαξε το πλάνο του κόουτς Αταμάν, ο οποίος άφησε στο παρκέ τον έμπειρο σμολ φόργουορντ. Στη συνέχεια, οι Γκραντ και Όσμαν έγιναν διψήφιοι, αλλά η Μπάγερν έμενε σταθερά κοντά (47-49 με 3π. του Τζέσαπ στο 24'). Πάντως, ο "J" έκανε σπουδαία δουλειά, φτάνοντας τους 13π. στο 25' με 6/7 εντός πεδιάς (47-52). Ωστόσο, στα μισά της 3ης περιόδου τα προβλήματα με τα φάουλ μεγάλωσαν, καθώς και ο Χολμς έφτασε τα 3φ.. Παρ' όλα αυτά, ο πρώην NBAer έκοψε ψηλά τον ΜακΚόρμακ και ο Σλούκας στην επιστροφή του στο ματς πρώτα «έγραψε» το 49-55 (27') με μια τρίποντη «βόμβα» και έπειτα δημιούργησε το 51-58 (3π. Χουάντσο) και το 54-61 (γκολ - φάουλ του Όσμαν). Ο Τζέσαπ εξελισσόταν σε πρόβλημα για την «πράσινη» άμυνα (13π.), αλλά ο αρχηγός (2/4 3π., 5ασ.) βρήκε νέο τρίποντο (58-64 στο 29') και οι φιλοξενούμενοι «έκλεισαν» την 3η περίοδο στο +6.

«Κόλλησε» στην επίθεση ο Παναθηναϊκός και τον... καθάρισε ο Ομπστ

Στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου ο Γκραντ πήγε με τη σειρά του στα 3φ., ο Ράταν - Μέις «ροκάνισε» την απόσταση (63-66) και ο Γκάμπριελ νίκησε τον Χολμς για να στείλει το παιχνίδι στον πόντο (65-66 στο 32'). Το ελεύθερο τρίποντο του Όσμαν βρήκε σίδερο, το γερμανικό κοινό ξεσηκώθηκε και ο Ράταν - Μέις έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους (67-66 στο 33'). Με 6'30'' για το φινάλε ο Ομπστ γύρισε στο ματς, ενώ ο Αταμάν επανέφερε τον Σορτς αντί του Σλούκα. Ο Γκραντ έβαλε ένα δύσκολο σουτ μέσης απόστασης (67-68), αλλά η Μπάγερν «απάντησε» με τον Ντιμιτρίεβιτς για το 70-68 (35'). Ο Όσμαν ισοφάρισε (70-70), όμως οι Βαυαροί βρήκαν νέο τρίποντο, αυτή τη φορά δια χειρός Τζέσαπ (73-70 στο 36'), φτάνοντας το 43% πίσω από τα 6,75μ.

Το παιχνίδι πλέον κρεμόταν από μια κλωστή και ο Σλούκας γύρισε αντί του Σορτς για να πάρει τις αποφάσεις, με τον Αταμάν να βάζει και τον Γκριγκόνις για να δώσει «ανάσες» στον Όσμαν με 4'22'' για τη λήξη. Ο Σλούκας πήρε το 5ο ομαδικό των Βαυαρών και με 2/2 βολές διαμόρφωσε το 73-72, αλλά ο Γκάμπριελ νίκησε και πάλι τον Χολμς για το 75-72. Η «πράσινη» επίθεση «κόλλησε» σε κρίσιμο σημείο με ένα λάθος του «Γκρίγκο», αλλά ο Γκραντ έβγαλε μια τεράστια άμυνα. Έτσι, ο Όσμαν επέστρεψε άρον άρον στο παρκέ (3'30'' για το τέλος). Ταυτόχρονα, σε εκείνο το σημείο η γερμανική ομάδα έχασε τον Γιόβιτς, που έπεσε άτσαλα στο παρκέ, χτύπησε το κεφάλι του και έδειξε να ζαλίζεται.

Ο Όσμαν κέρδισε τον Ομπστ στο 1vs1 (75-74 στο 37'), αλλά ο Γερμανός με ένα προσωπικό καλάθι «έγραψε» άμεσα το 77-74. Ο Σλούκας αστόχησε για τρεις και την ισοφάριση, αλλά σίδερο βρήκε και ο Ντιμιτρίεβιτς. Το παιχνίδι μπήκε στο τελευταίο δίλεπτο με την «πράσινη» επίθεση να μην έχει ρυθμό, ο Γκραντ αστόχησε με τη σειρά του για τρεις και ο Ντιμιτρίεβιτς μετά το φάουλ του Σλούκα πήγε τη διαφορά στους 5π. (79-74, 99'' για τη λήξη). Έτσι, ο Σορτς γύρισε στο παρκέ αντί του «Σλου». Μετά το time out ο Γκραντ μείωσε στους τρεις (79-76) και η άμυνα του Σορτς εξασφάλισε άμεσα νέα κατοχή στον Παναθηναϊκό Aktor (λάθος του Ντιμιτρίεβιτς). Όμως, το τρίποντο - πέναλτι του Χουάντσο για την ισοφάριση δεν βρήκε στόχο, για ακόμα μία φορά. Ο Ντιμιτρίεβιτς χτύπησε με τη σειρά του σε μια άτσαλη πτώση και ο Πέσιτς δοκίμασε ένα σχήμα χωρίς «καθαρό» πλέι μέικερ για τα τελευταία 82''. Η μπάλα πήγε στα χέρια του Ομπστ και ο Γερμανός σουτέρ δεν συγχώρησε τους «πράσινους», βάζοντας θεμέλια νίκης για τη Μπάγερν (82-76 στο 39'). Ο Σορτς βρήκε ένα γρήγορο δίποντο (82-78), αλλά ο Ομπστ ευστόχησε σε νέο τρίποντο (85-78) και η γερμανική ομάδα «σφράγισε» τη νίκη (85-78 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 25-24, 40-43, 58-64, 85-78.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.