Ο Αθηναϊκός πήρε τη νίκη με 81-72 επί της Σοπρόν στη φάση των «16» του Eurocup Γυναικών και πάει στην Ουγγαρία σε μία εβδομάδα (22/1) για να υπερασπιστεί το +9.

Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου θα μπορούσε να πάρει και μεγαλύτερη διαφορά, όμως η Σοπρόν κατάφερε να μείνει κοντά στο σκορ, ενώ μάλιστα προσπέρασε στα μέσα της τέταρτης περιόδου. Ο Αθηναϊκός κατάφερε να πάρει μια καλή διαφορά και σε μία εβδομάδα θα τα δώσει όλα για την πρόκριση στα προημιτελικά.

Για τον Αθηναϊκό πέντε παίκτριες είχαν διψήφιο αριθμό πόντων, με πρώτη σκόρερ τη Ρόμπιν Παρκς με 14. Ακολούθησε η Άνα Τάντιτς με νταμπλ-νταμπλ, έχοντας 13 πόντους και 10 ριμπάουντ, όσους πόντους έβαλε και η Αλέξις Πρινς (13). Άλλους 11 πρόσθεσε η Κριστίν Ανίγκβε με 8 ριμπάουντ, ενώ η Πηνελόπη Παυλοπούλου έγραψε στην στατιστική της 10 πόντους και 5 ασίστ. Από την άλλη πλευρά ξεχώρισε η Βίβιεν Μπορόντι με 19 πόντους και η Κλαούντια Παπ είχε 14 πόντους και 7 ασίστ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Μετά τα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά ο Αθηναϊκός προσπάθησε να επιβάλει τον ρυθμό του και με τις Χρίστοβα και Παρκς προηγήθηκε 15-9, όμως οι φιλοξενούμενες με όπλο το μακρινό σουτ κράτησαν επαφή με το σκορ (20-19), με την πρώτη περίοδο να ολοκληρώνεται στο 26-21. Η Χρίστοβα συνέχισε να δίνει λύσεις, η Σοπρόν έμενε πάντα κοντά (31-30) και ο Αθηναϊκός με δύο τρίποντα από Παυλοπούλου και Ουίντερμπερν προσπάθησε να ξεφύγει (39-32). Η διαφορά έπιασε το +11 (45-34), αλλά η Σοπρόν μείωσε στο 45-38 του ημιχρόνου.

Τάντιτς και Παυλοπούλου έκαναν το 51-40, αλλά η ελληνική ομάδα δεν μπόρεσε να ξεμακρύνει κι άλλο. Με την Μπορόντι να βάζει 7 μαζεμένους πόντους η διαφορά έπεσε στο 57-52, αλλά με τρίποντο της Παυλοπούλου έγινε το 62-52, προτού απαντήσει η Παπ με τον ίδιο τρόπο για το 62-55 της τρίτης περιόδου. Η Σοπρόν όχι απλά επέστρεψε, αλλά κατάφερε να πάρει το προβάδισμα με 64-65 με τρίποντο της Λατσζκο. Η Τσινέκε απάντησε με δικό της σερί για το 71-67, με τη διαφορά να μένει στα ίδια επίπεδα ως το 38' (75-72). Και εκεί, με δύο αναπάντητα τρίποντα από Τάντιτς και Πρινς ο Αθηναϊκός έκανε το 81-72 στα 36'' πριν το φινάλε. Οι φιλοξενούμενες αστόχησαν στην τελευταία τους επίθεση, όπως και η Πρινς στο τρίποντο που θα έδινε διψήφια διαφορά στον Αθηναϊκό ενόψει της δεύτερης αναμέτρησης στην Ουγγαρία.

Τα δεκάλεπτα: 26-21, 45-38, 62-55, 81-72

Δείτε τα στατιστικά του αγώνα.