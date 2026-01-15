Ανταμ Σίλβερ στο Βερολίνο: «Εχουμε μιλήσει και με άλλες ισπανικές ομάδες εκτός της Ρεάλ»

Ο κομισάριος του ΝΒΑ μίλησε για το ΝΒΑ Europe, λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα στους Μάτζικ και τους Γκρίζλις.

Σε λίγο ξεκινάει το Μάτζικ-Γκρίζλις στο Βερολίνο, αλλά η συνέντευξη τύπου του Ανταμ Σίλβερ είχε πολύ NBA Europe. Κάτι φυσιολογικό άλλωστε από τη στιγμή, που η συνέντευξη Τύπου έγινε επί γερμανικού εδάφους, παρουσία ως επί το πλείστον Ευρωπαίων δημοσιογράφων.

Ο κομισάριος, λοιπόν, του ΝΒΑ είπε εκτός των άλλων ότι εκτός της Ρεάλ, ο κορυφαίος μπασκετικός οργανισμός του κόσμου έχει μιλήσει και με άλλες ισπανικές ομάδες.

Οσον αφορά στο που θα βρεθούν τα χρήματα για να φτιαχτεί η λίγκα, απάντησε: «Τα χρήματα θα έρθουν από τα μέλη της λίγκας. Σε κάθε νέα επιχείρηση άλλωστε οι επενδυτές είναι αυτοί που συμμετέχουν στο εγχείρημα. Αν μπορέσουμε να ξεκινήσουμε επιτυχημένα το πρωτάθλημα, θα χρειαστεί λίγος καιρός μέχρι αυτό να γίνει κερδοφόρο. Σκεφτείτε τι συμβαίνει με το WNBA. Τα πρώτα δέκα χρόνια δεν έμοιαζε με καλή ιδέα. 30 χρόνια μετά, δείτε σε τι σημείο βρίσκεται».