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Παναθηναϊκός: Έφτασε τις 2.000 ασίστ ο Σλούκας - Κυνηγάει τον Καλάθη

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Ο Κώστας Σλούκας με την 2η του ασίστ στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπάγερν έφτασε τις 2.000 τελικές πάσες και κυνηγάει τον Νικ Καλάθη στην κορυφή.

Ιστορική είναι η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στο Μόναχο κόντρα στην Μπάγερν για τον Κώστα Σλούκα. Ο αρχηγός των «πρασίνων» με την 2η του ασίστ στην αναμέτρηση με την γερμανική ομάδα για το τρίποντο του Τσέντι Όσμαν έφτασε τις 2.000 τελικές πάσες. 

Ο Έλληνας γκαρντ πλέον κυνηγάει τον Νικ Καλάθη που με 2.182 ασίστ βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας, με τους δυο έλληνες άσους να κυριαρχούν στην πρώτη δυάδα.

Το Top-5 με τις περισσότερες ασίστ στη EuroLeague

  1. Καλάθης: 2182*
  2. Σλούκας: 2001*
  3. Ροντρίγκεζ: 1874
  4. Τζέιμς: 1657*
  5. Σπανούλης: 1607

*η εν ενεργεία παίκτες

Παναθηναϊκός: Έφτασε τις 2.000 ασίστ ο Σλούκας - Κυνηγάει τον Καλάθη