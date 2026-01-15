Παναθηναϊκός: Έφτασε τις 2.000 ασίστ ο Σλούκας - Κυνηγάει τον Καλάθη

Ιστορική είναι η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στο Μόναχο κόντρα στην Μπάγερν για τον Κώστα Σλούκα. Ο αρχηγός των «πρασίνων» με την 2η του ασίστ στην αναμέτρηση με την γερμανική ομάδα για το τρίποντο του Τσέντι Όσμαν έφτασε τις 2.000 τελικές πάσες.
Ο Έλληνας γκαρντ πλέον κυνηγάει τον Νικ Καλάθη που με 2.182 ασίστ βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας, με τους δυο έλληνες άσους να κυριαρχούν στην πρώτη δυάδα.
Το Top-5 με τις περισσότερες ασίστ στη EuroLeague
- Καλάθης: 2182*
- Σλούκας: 2001*
- Ροντρίγκεζ: 1874
- Τζέιμς: 1657*
- Σπανούλης: 1607
*η εν ενεργεία παίκτες