Πρασίνισε το Μόναχο: Πάνω από 3.000 εισιτήρια σε χέρια Ελλήνων (pics, vids)

«Πράσινη» έγινε η έδρα της Μπάγερν Μονάχου, μία ώρα πριν από την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό Aktor.
Περίπου 3.000 φίλοι του «τριφυλλιού» εξασφάλισαν το εισιτήριό τους για τον αγώνα στο Μόναχο και η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα παίξει... σαν στο σπίτι της, με το «πράσινο» κοινό να ετοιμάζεται να δημιουργήσει μοναδική ατμόσφαιρα.
Δείτε τα σχετικό βίντεο και τις φωτογραφίες εδώ:
OUR 6th MAN IS HERE! 🗣️💚#PAOFans 🙌#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/u4tvwzkh8M— Panathinaikos BC (@Paobcgr) January 15, 2026
#PAOFans, warming up! 💚☘️#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/58i00dg5sB— Panathinaikos BC (@Paobcgr) January 15, 2026