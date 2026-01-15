Πρασίνισε το Μόναχο: Πάνω από 3.000 εισιτήρια σε χέρια Ελλήνων (pics, vids)

Το Μόναχο έγινε... πράσινο με 3.000 φίλους του Παναθηναϊκού να κάνουν «κατάληψη» στη SAP Garden μία ώρα πριν από το τζάμπολ του αγώνα με τη Μπάγερν.

«Πράσινη» έγινε η έδρα της Μπάγερν Μονάχου, μία ώρα πριν από την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό Aktor.

Περίπου 3.000 φίλοι του «τριφυλλιού» εξασφάλισαν το εισιτήριό τους για τον αγώνα στο Μόναχο και η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα παίξει... σαν στο σπίτι της, με το «πράσινο» κοινό να ετοιμάζεται να δημιουργήσει μοναδική ατμόσφαιρα.

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