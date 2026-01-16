Euroleague: Ολοκληρώνεται η 22η αγωνιστική με το El Clasico

Το πρώτο ματς της ημέρας θα διεξαχθεί στο «Ulker Sports And Event Hall», με την Φενερμπαχτσέ να υποδέχεται την Βαλένθια στις 19:45. Ακόμη, στις 21:00 η Βιλερμπάν θα αναμετρηθεί στην «LDLC Arena» με την Χάποελ Τελ Αβίβ.
Τέλος, το El Clasico ανάμεσα στην Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα θα ξεκινήσει στις 21:45, με τους δύο ισπανικούς «γίγαντες» να μονομαχούν στην «Movistar Arena».
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
19:45 Φενερμπαχτσέ - Βαλένθια
21:00 Βιλερμπάν - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα