Euroleague: Ολοκληρώνεται η 22η αγωνιστική με το El Clasico

Η 22η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώνεται με τρία παιχνίδια την Παρασκευή (16/1).

Το πρώτο ματς της ημέρας θα διεξαχθεί στο «Ulker Sports And Event Hall», με την Φενερμπαχτσέ να υποδέχεται την Βαλένθια στις 19:45. Ακόμη, στις 21:00 η Βιλερμπάν θα αναμετρηθεί στην «LDLC Arena» με την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Τέλος, το El Clasico ανάμεσα στην Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα θα ξεκινήσει στις 21:45, με τους δύο ισπανικούς «γίγαντες» να μονομαχούν στην «Movistar Arena».

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

19:45 Φενερμπαχτσέ - Βαλένθια

21:00 Βιλερμπάν - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα