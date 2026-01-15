Παναθηναϊκός: Οριστικά εκτός και ο Ρογκαβόπουλος με την Μπάγερν!

Οριστικά εκτός θα μείνει και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπάγερν!

Νέο πρόβλημα για τον Εργκίν Αταμάν, που μετά τον Κέντρικ Ναν, που δεν ταξίδεψε στο Μόναχο, βλέπει και τον Έλληνα άσο να τίθεται εκτός για την αναμέτρηση με τη γερμανική ομάδα.

Ο Ρογκαβόπουλος ένιωσε αδιαθεσία την Τετάρτη (14/1) και δεν πήρε μέρος στην προπόνηση και τελικά όπως αποδείχθηκε ταλαιπωρείται από ίωση και δεν θα αγωνιστεί με την Μπάγερν.

Έτσι ο Αταμάν θα χάσει ακόμα μία πολύτιμη λύση, ειδικά στο «4» που έχει θέμα, που θα προστεθεί στις απουσίες των Ναν και Μήτογλου, αλλά φυσικά και σε αυτή του Λεσόρ.

Αναλυτικά η 12άδα του Παναθηναϊκού:

Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Χουάντσο, Γιούρτσεβεν