Πασκουάλ: «Ο Ταβάρες αλλάζει τα δεδομένα - Ποιοτική η Ρεάλ, αλλά πάμε να την κερδίσουμε»

Η Ρεάλ είναι ποιοτική ομάδα αλλά η Μπαρτσελόνα πηγαίνει στη Μαδρίτη για να την κερδίσει σύμφωνα με τον Τσάβι Πασκουάλ, ο οποίος στάθηκε και στον Έντι Ταβάρες, η παρουσία του οποίου «αλλάζει τα δεδομένα».

Η Μπαρτσελόνα (14-7) ταξιδεύει στην Μαδρίτη (13-8) για να αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μαδρίτης (16/01, 21:45) στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής. Ο Τσάβι Πασκουάλ μίλησε πριν από το παιχνίδι και δήλωσε πολλά και διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα, τόσο για την ομάδα του, όσο και για την αντίπαλο και τα «βαριά χαρτιά».

Υπενθυμίζουμε ότι η Μπαρτσελόνα πριν από δέκα ημέρες κέρδισε την «Βασίλισσα» στην Μαδρίτη για το πρωτάθλημα με 105-100.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Καταλανού τεχνικού:

«Ναι, τα πάμε καλά. Καταφέραμε να ξεκουραστούμε λίγο τη Δευτέρα, κάτι που δεν είχαμε καταφέρει να κάνουμε για αρκετό καιρό, και τώρα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτό το παιχνίδι και να προετοιμαστούμε βήμα - βήμα. Έχουμε προπόνηση σήμερα και άλλη μία αύριο το πρωί. Χωρίς αμφιβολία, είναι μια μεγάλη πρόκληση - το να επιστρέψουμε εκεί και να κερδίσουμε δύο συνεχόμενες φορές είναι πολύ δύσκολο αλλά νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι να προσπαθήσουμε. Γνωρίζουμε την εξαιρετική ποιότητα που έχει η Ρεάλ Μαδρίτης και πόσο δύσκολο θα είναι στην EuroLeague. Αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι πάμε εκεί για να κερδίσουμε. Θα τα δώσουμε όλα. Το κλισέ «ένα παιχνίδι τη φορά» είναι κάτι στο οποίο πιστεύουμε πραγματικά και θα συνεχίσουμε σε αυτό το πνεύμα.

«Θεωρητικά, η Ρεάλ Μαδρίτης σκοράρει πολλούς πόντους σε κάθε αντίπαλο, οπότε αν θέλεις να τους νικήσεις, πρέπει να παίξεις πολύ καλά επιθετικά. Όσο αμυντικός κι αν θέλεις να είσαι, είναι πολύ δύσκολο, επειδή η ποιότητά τους και η ικανότητά τους να σκοράρουν τόσο σε αμυντικές όσο και σε λιγότερο αμυντικές καταστάσεις είναι εξαιρετικά υψηλή. Τιμωρούν σχεδόν κάθε λάθος που κάνεις. Έτσι, νιώθω ότι αν θέλουμε να κερδίσουμε, θα πρέπει να σκοράρουμε - και να το κάνουμε αποτελεσματικά στην επίθεση. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Μερικές φορές τα παιχνίδια βαλτώνουν επειδή έχεις ένα κακό δεκάλεπτο, και αυτό από μόνο του μειώνει το σκοράρισμα. Εναντίον της Παρτιζάν εντός έδρας τελειώσαμε με 88 πόντους επειδή σκοράραμε μόνο 13 στο πρώτο δεκάλεπτο. Μόλις έχεις ένα τέτοιο δεκάλεπτο, δεν φτάνεις τους 90. Εξαρτάται από τέτοια πράγματα. Ίσως υπάρχει ένα δεκάλεπτο όπου καμία από τις δύο ομάδες δεν ξεκινάει καλά. Αλλά γενικά, φαίνεται ότι το παιχνίδι θα πρέπει να είναι στο εύρος 90-100 πόντων.»

«Οι Ταβάρες, Καμπάτσο, Χεζόνια και Λάιλς δημιουργούν τόσα πολλά mismatch που είναι δύσκολο να ξεχωρίσω μόνο έναν, αλλά αναμφίβολα ο Ταβάρες είναι ένας παίκτης που επηρεάζει τα πάντα, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Αυτός, ο Καμπάτσο και μετά ο Μάριο Χεζόνια μαζί με τον Λάιλς είναι πιθανώς οι τέσσερις κύριοι σκόρερ. Αλλά αν χάσεις την συγκέντρωσή σου για μια στιγμή, ο Μαλεδόν μπορεί να σε βλάψει, ή ο Γιουλ μπορεί να έρθει και να σε «σκοτώσει» ή οποιοσδήποτε άλλος παίκτης. Μιλάμε για μια πραγματικά κορυφαία ομάδα, ένα πολύ βαθύ ρόστερ, με όλους τους παίκτες πλήρως αξιοποιήσιμους - και, απ' όσο γνωρίζω, όλους υγιείς. Οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε. Παρ' όλα αυτά, ο Ταβάρες είναι ένας παίκτης που αλλάζει τα δεδομένα.»