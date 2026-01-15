Έκανε την πρώτη του προπόνηση με τον Ηρακλή ο Στρονγκ (pics)

Την πρώτη του προπόνηση με τον Ηρακλή έκανε ο Τζόσια Στρονγκ.

Ο 26χρονος Αμερικανός νεοαποκτηθείς γκαρντ έφτασε το βράδυ της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη και σήμερα, Πέμπτη, πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα, γνωρίζοντας τους νέους του συμπαίκτες και προπονητές, όπως και το καινούριο του μπασκετικό «σπίτι».

Ο Στρονγκ, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους «κυανόλευκους», αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του την προσεχή Τρίτη (20/1) στο ευρωπαϊκό ματς του Ηρακλή κόντρα στην Πέγια για την ENBL και στις πρώτες του δηλώσεις στάθηκε στην ικανοποίησή του για τη μεταγραφή του και τόνισε την ετοιμότητά του να βοηθήσει σε ό,τι χρειαστεί ο κόουτς Ζόραν Λούκιτς.