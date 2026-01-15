Χωλοπούλου: «Κάθε μέρα ξεπερνάω τα όρια μου»

Η διεθνής γκαρντ, Βασιλική Χωλοπούλου, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio και μετέφερε τις εικόνες και τα συναισθήματά της από τη θητεία της στο Πανεπιστήμιο του Κολούμπια.

Αναλυτικά είπε:

Για τις πρώτες της εντυπώσεις από την παρουσία της στο Κολούμπια: «Είναι ένα τεράστιο σχολείο ζωής. Είναι τρομερή εμπειρία, με πολλές δυσκολίες, μία τελείως διαφορετική εμπειρία, που όσο είσαι στην Ελλάδα δεν το ζεις. Είναι κάτι “τρομακτικό”, κάτι που μου μαθαίνει πολλά για ‘μένα και τον κόσμο. Ωριμάζω και μεγαλώνω σωματικά και πνευματικά σε μικρό χρονικό διάστημα. Αλλάζω ως άνθρωπος. Δεν έχει να κάνει μόνο με το μπάσκετ, αλλά και με τη ζωή. Στην αρχή νόμιζα ότι έπαιζα άλλο άθλημα. Το συνήθισα κι έγινα μέρος της κουλτούρας τους».

Για το τι τη δυσκόλεψε περισσότερο: «Σίγουρα η προσαρμογή στον μπασκετικό κόσμο αλλά και στο ακαδημαικό κομμάτι είναι δύσκολο. Η προπόνηση, ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τη ζωή. Είμαι κοντά με την οικογένεια μου και η απόσταση αυτή είναι κάτι πολύ δύσκολο για ‘μένα. Όταν έχεις κάποια όνειρα και στόχους, όμως, πρέπει να προχωρήσεις. Η οικογένεια μού λείπει περισσότερο απ’ όλα. Τα τελευταία τρία χρόνια δεν έμενα μαζί τους, αλλά δεν είναι το ίδιο τώρα».

Για την καθημερινότητα της: «Το πρωί κάθε ημέρα έχουμε βάρη, μετά η προπόνηση κρατάει τρεις ώρες. Έπειτα έχουμε αποκατάσταση και μαθήματα. Έπειτα, έχω διάβασμα, προπονήσεις και φαγητό. Κάθε μέρα είναι ίδια, είναι θέμα ρουτίνας. Τώρα τα μαθήματα τελείωσαν, έχουμε παραπάνω χρόνο για δικά μας πράγματα. Όταν έχεις μαθήματα δεν έχεις συχνή επαφή με τους δικούς σου».

Για τα προσωπικά της όνειρα: «Είναι μεγάλα, αλλά τώρα επικεντρώνομαι στη βελτίωση μου. Ξεπερνάω καθημερινά τα όρια μου, όρια που δεν ήξερα ότι είχα πριν έρθω εδώ. Θέλω να γίνομαι καλύτερη ως άνθρωπος, όχι μόνο ως αθλήτρια. Δε μετανιώνω τίποτα που κάνω, κάθε τι που κάνει στη ζωή σου μπορείς να κερδίσεις πράγματα. Το να μην παίζω είναι σκληρό, αλλά ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Όλο αυτό το ταξίδι με ωριμάζει, με δυναμώνει και θα βγω κερδισμένη».

Για την Εθνική Γυναικών στο Ευρωμπάσκετ: «Απίστευτη και τρομερή εμπειρία. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω την παρουσία μου στην Εθνική Γυναικών με αυτές τις συμπαίκτριες. Ανατριχιάζω μόνο και μόνο που το λέω. Όταν παίζεις για την Εθνική ομάδα, αντιπροσωπεύεις μία χώρα. Όταν παίζεις σε αυτήν την ηλικία ελπίζω να δίνω κίνητρο και στις μικρότερες αθλήτριες. Ελπίζω να συνεχίσω να είμαι μέρος της Εθνικής. Είδα τους αγώνες των προκριματικών και ζήλεψα».