Νιλικίνα για Παρτιζάν: «Πολλά έγιναν και ειπώθηκαν, να μείνουν ενωμένοι οι παίκτες»

Με αφορμή το παιχνίδι και τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Παρτιζάν στο Βελιγράδι, ο Φρανκ Νιλικίνα μίλησε για την πρώην ομάδα του και την κατάσταση που επικρατεί εκεί.

Σε δηλώσεις του στη Mozzart Sport ο Γάλλος άσος του Ολυμπιακού σημείωσε για όσα είδε και αντίκρισε...

Για το παιχνίδι: «Ήταν ένα καλό παιχνίδι από την ομάδα μας. Ήρθαμε στο γήπεδο γνωρίζοντας ότι πρόκειται για αγώνα EuroLeague και ότι έπρεπε να ακολουθήσουμε το πλάνο μας και να κάνουμε τη δουλειά. Από την αρχή ήμασταν συγκεντρωμένοι».

Για το πως ένιωσε επιστρέφοντας στο Βελιγράδι ως αντίπαλος: «Νιώθω καλά που επέστρεψα σε αυτό το περιβάλλον. Πέρασα μια όμορφη περίοδο εδώ, θα ήθελα να ήταν ακόμη πιο επιτυχημένη. Σίγουρα μου ήρθαν στο μυαλό κάποιες αναμνήσεις και συναισθήματα, αλλά ήμουν συγκεντρωμένος στον στόχο και στη νίκη με την ομάδα μου».

Για τα παλαιότερα σχόλια ότι έφυγε “αναγκαστικά” από την Παρτιζάν: «Δεν πρόκειται να μιλήσω για πολιτικά θέματα. Πολλά έγιναν, πολλά ειπώθηκαν. Αυτό ανήκει στο παρελθόν. Εγώ είμαι συγκεντρωμένος στο μέλλον».

Για το αν τον επηρεάζει η δύσκολη κατάσταση που περνά η Παρτιζάν: «Όπως είπα, είμαι συγκεντρωμένος στην ομάδα μου και αυτός είναι ο βασικός στόχος. Έχω πολλούς φίλους στην Παρτιζάν και το να τους βλέπω να περνούν μια δύσκολη περίοδο δεν είναι ευχάριστο. Στόχος μου είναι μια καινούρια αρχή με τον Ολυμπιακό και να είμαι πλήρως αφοσιωμένος στους στόχους της ομάδας».

Για το μήνυμα που θα έστελνε στους παίκτες της Παρτιζάν: «Να μείνουν ενωμένοι. Αυτό ισχύει για κάθε ομάδα που περνά δύσκολες στιγμές. Να δουλέψουν σκληρά και να βρουν τρόπο να αλλάξουν την κατάσταση».