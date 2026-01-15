Σκαριόλο: «Παιχνίδι με πραγματική βαθμολογική σημασία κόντρα στην Μπαρτσελόνα»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο στις δηλώσεις του ενόψει του ισπανικού clasico της Ρεάλ κόντρα στην Μπαρτσελόνα για την 22η αγωνιστική της Euroleague (16/1, 21:45) στάθηκε στη σημασία του ματς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Θέλω να τονίσω ότι αυτό είναι ένα δύσκολο παιχνίδι εναντίον μιας σπουδαίας ομάδας, με σπουδαίους παίκτες και έναν σπουδαίο προπονητή. Έχει επίσης πραγματική σημασία στη βαθμολογία, επειδή η διαφορά στον βαθμολογικό πίνακα είναι πολύ μικρή. Το να μπορέσουμε να πάμε με 2-0 εναντίον ενός στενού, άμεσου αντιπάλου θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό , όχι απαραίτητα μαθηματικά καθοριστικό, αλλά σχεδόν σίγουρα σημαντικό σε περίπτωση πιθανών σεναρίων τάι μπρέικ με πολλές ομάδες να εμπλέκονται. Οπότε ναι, είμαστε σίγουροι και ικανοποιημένοι.

«ομίζω ότι τα πάμε αρκετά καλά. Σωματικά, η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση. Ψυχικά, είμαστε πολύ δυνατοί. Προφανώς, αυτά είναι παιχνίδια που ξεκινούν και τελειώνουν μόνα τους και έχουν βάρος από μόνα τους, ανεξάρτητα από το υπόλοιπο πρόγραμμα. Δεν το αγνοούμε αυτό. Αλλά συνολικά, νομίζω ότι η ομάδα φτάνει σε ένα καλό σημείο.

Ναι, πρέπει οπωσδήποτε να το λάβουμε υπόψη ότι η Μπαρτσελόνα θα έχει διαθέσιμους τους Ντάριο Μπριζουέλα και Γιαν Βέσελι, καθώς και οι δύο έχασαν τον αγώνα του ισπανικού πρωταθλήματος στις 4 Ιανουαρίου. Είναι δύο σπουδαίοι παίκτες και μπορούν να κάνουν τη διαφορά, χωρίς αμφιβολία».