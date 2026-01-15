Κριμίλη: «Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές στο "Telekom Center Athens"»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 49-76 της πολωνικής Ζαγκλέμπιε Σόσνοβιετς εκτός έδρας, στο 1ο παιχνίδι του ζευγαριού για τη φάση των «16» του EuroCup Γυναικών, και η γκαρντ του «τριφυλλιού», Ιωάννα Κριμίλη, μίλησε στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για τη νίκη επί της Ζαγκλέμπιε: «Ήταν μία μεγάλη νίκη για εμάς. Ήταν κάτι σημαντικό. Οι προπονητές μάς είχαν περάσει το μήνυμα ότι πρέπει να μπούμε από την αρχή συγκεντρωμένες. Είναι σημαντικές οι διαφορές σε αυτά τα ματς».

Για το εκρηκτικό 4ο δεκάλεπτο (4-22 επί μέρους σκορ): «Εκείνη τη στιγμή λέγαμε η μία στην άλλη πως δε σταματάμε, η διαφορά πόντων ήταν σημαντική. Αντιληφθήκαμε πόσο σημαντικό ήταν να τελειώσουμε το παιχνίδι με όσο μεγαλύτερη διαφορά μπορούμε».

Για το πώς τις ενθάρρυνε η Σελέν Ερντέμ: «Η κόουτς Ερντέμ μάς τόνισε ότι μπορούμε μετά να πανηγυρίσουμε, ήταν σίγουρη για το αποτέλεσμα. Ξέραμε ότι θα έρθει η νίκη, είχαμε προετοιμαστεί σωστά. Ήταν σίγουρη για τη νίκη. Έπειτα μας είπε ότι πρέπει να μείνουμε προσηλωμένες στον στόχο. Έχουμε ένα σημαντικό ματς την άλλη βδομάδα για να πανηγυρίσουμε την πρόκριση».

Για τον επαναληπτικό αγώνα στο «Telekom Center Athens» (21/01): «Όταν το ακούσαμε αυτό ενθουσιαστήκαμε πάρα πολύ. Είμαστε ενθουσιασμένες. Ο Παναθηναϊκός ήταν ξανά πρωτοπόρος για ακόμη ένα μεγάλο βήμα. Ελπίζω να δώσει την ώθηση για να ακολουθήσουν και περισσότερα τμήματα. Περιμένουμε τον κόσμο μας, έχει αποδειχτεί ότι οι φίλαθλοι μας είναι πάντα δίπλα μας. Και αυτοί περιμένουν αυτό το παιχνίδι. Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές».

Για το αν επικεντρώνονται στην πρόκριση από τώρα: «Περνά από το μυαλό μας. Παρ’ όλα αυτά, θεωρώ ότι το επόμενο παιχνίδι θα το αντιμετωπίσουμε σαν να είναι 0-0, δε θα σκεφτούμε τι έγινε στον προηγούμενο αγώνα».

Για την παρουσία των τριών ελληνικών ομάδων στο EuroCup Γυναικών: «Είναι μεγάλο βήμα για τον ελληνικό αθλητισμό. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, αλλά είμαι χαρούμενη για την εξέλιξη του μπάσκετ γυναικών. Αυτό δείχνει και το πόσο ανταγωνιστικό είναι το ελληνικό πρωτάθλημα».

Για τη συνέχεια του Παναθηναϊκού στο ελληνικό πρωτάθλημα: «Θεωρώ ότι είναι νωρίς ακόμα, έχουμε αρκετούς αγώνες. Παίζουμε με τον Πρωτέα Βούλας τώρα (18/01) και επικεντρωνόμαστε εκεί. Γίνονται αρκετές ανατροπές στο πρωτάθλημα, οπότε προσπαθούμε να μείνουμε συγκεντρωμένες».

Για την έλευση της Άρτεμις Σπανού: «Από τότε που έχει έρθει η Άρτεμις Σπανού με την εμπειρία της έχει υπάρξει ισορροπία σε άμυνα κι επίθεση. Πέρα από το σκοράρισμα, το πόσο ηγέτιδα είναι στο παρκέ και το πώς μας μιλάει είναι σημαντικό. Ξέρει πώς να παίξουμε, μας έχει βοηθήσει και ψυχολογικά να πιστέψουμε στον εαυτό μας».