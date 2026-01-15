Σε νέα εποχή μπαίνει σήμερα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Σχεδόν δύο μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης των μετοχών από τους Χατζόπουλο, Γαλατσόπουλο και Βιολίδη προς τον Τέλη Μυστακίδη, σήμερα αναμένεται να μπει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ οριστικά στη νέα εποχή.

Βάσει του συμφωνητικού που υπεγράφη στις 27/11/2025 ο νέος μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ θα πρέπει σήμερα, 15/1/2026, να εξοφλήσει τις οφειλές της ΚΑΕ ΠΑΟΚ σε πιστωτές, τις οποίες βεβαίωσε ο έλεγχος τον οποίο διηνήργησε η Deloitte για λογαριασμό του.

Οι οφειλές είναι μεταξύ άλλων προς τον Θανάση Χατζόπουλο και τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος έχει χαρίσει άλλο τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ, από τα χρήματα που έβαλε στο μπάσκετ του Δικεφάλου τα τελευταία χρόνια.

Με την εξόφληση αυτών των υποχρεώσεων κλείνει οριστικά αυτή τη σελίδα και μια ολόκληρη εποχή και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ μπαίνει πλέον οριστικά στη νέα εποχή του Τέλη Μυστακίδη.