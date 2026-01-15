Το «αντίο» του Άρη στον Γκργκούρεβιτς (pic)

Ο Άρης Betsson έστειλε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του πρώην παίκτη των «κίτρινων», Άντε Γκργκούρεβιτς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του πρώην αθλητή της ομάδας μας, Ante Grgurevic. Ο εκλιπών έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών.

Ο Κροάτης πρώην σέντερ – φόργουορντ βοήθησε τον ΑΡΗ να επιστρέψει στη Euroleague, τη σεζόν 2005-06. Εμείς θα τον θυμόμαστε χαμογελαστό και χαρούμενο, να αποθεώνεται μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες μετά από τη νίκη στον τελευταίο αγώνα, στο Μαρούσι.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει…