Οι Πέλικανς πήραν το... ντέρμπι κόντρα στους Νετς

Οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς έκαμψαν την αντίσταση των Μπρούκλιν Νετς, επικρατώντας με 116-113.

Οι Νεοϋορκέζοι μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση και προηγήθηκαν με 27-31 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι γηπεδούχοι πήραν τον έλεγχο στη συνέχεια και στο φινάλε του ημιχρόνου μείωσαν στον πόντο (54-55).

Οι Πέλικανς συνέχισαν από εκεί που σταμάτησαν, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν στην τέταρτη περίοδο ισόπαλες (87-87), με τους γηπεδούχους στην τελική ευθεία να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις στην επίθεση, για να φτάσουν στη νίκη.

Ο Τρέι Μέρφι με 34 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Πέλικανς, με τον Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ να ξεχωρίζει για τους Νετς, έχοντας 20 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης