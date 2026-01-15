Οι Ράπτορς έκαναν επίδειξη δύναμης απέναντι στους Πέισερς

Οι Τορόντο Ράπτορς με επιβλητική εμφάνιση άλωσαν την έδρα των Ιντιάνα Πέισερς, επικρατώντας με 115-101

Οι Ράπτορς έβαλαν από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη τους, αφού προηγήθηκαν με 18-39 στην λήξη της πρώτης περιόδου, με τους φιλοξενούμενους να κλείνουν το ημίχρονο στο +19 (48-67).

Στο δεύτερο μέρος οι Ράπτορς είχαν και πάλι τον πλήρη έλεγχο, επιτρέποντας απλά στους Πέισερς να μειώσουν τον σκορ, χωρίς όμως η διαφορά να πέσει κάτω από τους 10 πόντους.

Ο Σκότι Μπαρνς με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 13 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Πασκάλ Σιάκαμ να το «παλεύει» για τους Πέισερς με 26 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

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