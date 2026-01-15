Περίπατος των Καβαλίερς στην έδρα των Σίξερς

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έκαναν επίδειξη δύναμης στην έδρα των Φιλαδέλφεια 76ερς, επικρατώντας με 133-107.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν με άγριες διαθέσεις στο ματς αφού προηγήθηκαν με 18-33 στη λήξη της πρώτης περιόδου και πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 13 πόντων (47-60).

Οι Καβαλίερς συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο μέρος, φτάνοντας με άνεση στη νίκη, ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 23-19 και απειλούν τους Σίξερς, που έπεσαν πλέον στο 22-17.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 35 πόντους, 7 ριμπάουντ και 9 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Καβαλίερς, με τον Τζοέλ Εμπίιντ να ξεχωρίζει για τους Σίξερς με 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

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