Lakers' Corner: Βρήκαν το σουτ τους, βρήκαν και νίκη οι «Λιμνάνθρωποι»

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έκαναν μία πολύ καλή επιθετικά εμφάνιση απέναντι στους Ατλάντα Χοκς, είχαν τρομερά ποσοστά στις εκτελέσεις τους και επικράτησαν εύκολα με 141-116.

Μετά από τρεις νίκες κόντρα σε Μέμφις Γκρίζλις και Νιού Ορλίνς Πέλικανς, οι Λος Άντζελες Λέικερς γνώρισαν την ήττα από τους Σαν Αντόνιο Σπερς, τους Μιλγουόκι Μπακς και τους Σακραμέντο Κινγκς. Το σύνολο του Τζέι Τζέι Ρέντικ ενάντια στους Ατλάντα Χοκς έκανε μία από τις καλύτερες επιθετικά εμφανίσεις του και πήρε μία μεγάλη νίκη με 141-116. Έτσι, οι «Λιμνάνθρωποι» βρίσκονται στην πέμπτη θέση της δυτικής περιφέρειας με ρεκόρ 24-14.

Ήταν εύστοχοι και επικράτησαν με άνεση

Το μεγάλο φετινό πρόβλημα των Λέικερς δεν είναι άλλο από το τρίποντό τους. Οι «Λιμνάνθρωποι» εκτελούν με 33,7% και είναι μία από τις χειρότερες ομάδες της λίγκας σε αυτή την κατηγορία. Ωστόσο, απέναντι στους Χοκς κατάφεραν να «καθαρίσουν» από το ημίχρονο τον αγώνα λόγω των εξαιρετικών τους ποσοστών.

Ο Ντόντσιτς πέτυχε συνεχόμενα τρίποντα, ο ΛαΡάβια δεν φοβήθηκε να σηκωθεί, ο Σμαρτ ήταν εύστοχος και οι Λέικερς πέτυχαν 81 πόντους στο ημίχρονο. Οι περισσότεροι που έχουν πετύχει φέτος.

Οι παίκτες του Ρέντικ τελείωσαν το ματς με 19/34 (56%) τρίποντα, μία εμφάνιση τελείως αντίθετη με την υπόλοιπη σεζόν. Χαρακτηριστικά, απέναντι στους Κινγκς είχαν 8/36 τρίποντα, με δύο από αυτά να είναι από τον Μπρόνι στα τελευταία λεπτά.

Φυσικά, αυτό η νίκη δεν αποτελεί σημείο «κλειδί» για τη σεζόν, ούτε δίδαξε κάτι καινούργιο στους Λέικερς. Ωστόσο, οι «Λιμνάνθρωποι» πρέπει να συνεχίσουν να δημιουργούν καλές προϋποθέσεις για σουτ και να δοκιμάζουν το χέρι τους. Το ταλέντο το έχουν, αν υπάρξει και συνέπεια θα ζήσουν περισσότερες τέτοιες βραδιές.

Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»

Λεμπρόν Τζέιμς: 31 πόντοι (12/20 σουτ, 2/4 τρίποντα, 5/6 βολές), 9 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 4 λάθη, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ σε 33 λεπτά.

Τζέικ ΛαΡάβια: 17 πόντοι (6/10 σουτ, 3/4 τρίποντα, 2/2 βολές), 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη, 1 κλέψιμο σε 36 λεπτά.

ΝτεΆντρε Έιτον: 17 πόντοι (7/9 σουτ, 3/3 βολές), 18 ριμπάουντ, 1 ασίστ σε 31 λεπτά.

Μάρκους Σμαρτ: 16 πόντοι (4/5 σουτ, 2/3 τρίποντα, 6/6 βολές), 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 μπλοκ σε 29 λεπτά.

Λούκα Ντόντσιτς: 27 πόντοι (7/16 σουτ, 5/9 τρίποντα, 8/10 βολές), 5 ριμπάουντ, 12 ασίστ, 7 λάθη και 1 μπλοκ σε 33 λεπτά.

Ρούι Χατσιμούρα: 7 πόντοι (3/7 σουτ, 1/3 τρίποντα) και 2 ριμπάουντ σε 18 λεπτά.

Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: 3 πόντοι (1/2 σουτ, 0/1 τρίποντα, 1/2 βολές), 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 16 λεπτά.

Ντριου Τίμι: 2 πόντοι (1/1 σουτ) και 1 ριμπάουντ σε 4 λεπτά.

Ντάλτον Κνεκτ: 2 πόντοι (1/3 σουτ, 0/2 τρίποντα) σε 15 λεπτά.

Γκέιμπ Βίνσεντ: 10 πόντοι (3/6 σουτ, 3/5 τρίποντα, 1/1 βολή), 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 14 λεπτά.

Νικ Σμιθ Τζούνιορ: 6 πόντοι (2/2 τρίποντα), 2 ασίστ και 1 λάθος σε 4 λεπτά.

Κόμπε Μπούφκιν: 3 πόντοι (1/1 τρίποντο), 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 4 λεπτά.

Μπρόνι Τζέιμς: 0 πόντοι (0/1 σουτ) και 1 ασίστ σε 4 λεπτά.

Μαξ Κλέμπερ: DNP

Συνολικά: 141 πόντοι, 48/83 σουτ (58%), 19/34 τρίποντα (56%), 26/30 βολές (87%), 47 ριμπάουντ (10 επιθετικά, 37 αμυντικά), 36 ασίστ, 14 λάθη, 2 κλεψίματα και 3 μπλοκ.

Πλέον, οι Λέικερς έχουν μπροστά τους το ματς με τους Σάρλοτ Χόρνετς (16/1, 05:30) και έπειτα την αναμέτρηση με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (18/1, 05:00).

ΥΓ. Ευχάριστη έκπληξη πως ο Λεμπρόν αγωνίστηκε για πρώτη φορά φέτος σε back-to-back αγώνες.