Μιλουτίνοφ: «Δεν περίμενα να κερδίσουμε με αυτή την διαφορά»

Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Παρτιζάν, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τόνισε πως δεν περίμενε ότι οι «ερυθρόλευκοι» θα επικρατούσαν τόσο εύκολα.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο «Mozzart Sport»:

«Μια νίκη στο Βελιγράδι είναι πάντα μεγάλη υπόθεση. Σίγουρα δεν περιμέναμε να κερδίσουμε με αυτή τη διαφορά, ειδικά επειδή ο αγώνας παίζεται στη Χάλα Πιονίρ. Ίσως αυτό μας ανάγκασε επίσης να παίξουμε λίγο πιο έξυπνα, πιο υπομονετικά, πιο συγκεντρωμένα, χωρίς να σκεφτόμαστε ότι θα κερδίζαμε με 20 πόντους από το πρώτο δεκάλεπτο. Μόνο στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου καταφέραμε να πάρουμε διαφορά. Το πιο σημαντικό είναι ότι κερδίσαμε, είτε κερδίζαμε με έναν είτε με 38 πόντους, είναι σημαντικό να παίρνουμε παιχνίδια και να βλέπουμε πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε».

Για την επιστροφή του στο γήπεδο: «Μεγάλωσα σε αυτό το γήπεδο. Έζησα και δύσκολες και όμορφες στιγμές εδώ. Δεν ξέρω αν εκείνη την εποχή υπήρχε κάποιος μεγαλύτερος από 23-24 ετών στην ομάδα. Εκείνη τη στιγμή, η Παρτιζάν βρισκόταν σε πολύ χειρότερη οικονομική κατάσταση από ό,τι σήμερα, ήμασταν ικανοποιημένοι, δεν ξέραμε τίποτα καλύτερο και πραγματικά δώσαμε τα πάντα για την Παρτιζάν».

Για το τι φταίει στην Παρτιζάν: «Πιθανότατα ξέρουν καλύτερα τι συμβαίνει. Ειλικρινά, δεν παρακολούθησα και δεν θέλω να παρακολουθώ τι συμβαίνει, αυτοί ξέρουν καλύτερα. Πιθανότατα συμβαίνουν πολλά περισσότερα πράγματα στον σύλλογο που το κοινό δεν γνωρίζει καν. Γι' αυτό δεν νομίζω ότι είναι συνετό να σχολιάζω τι συμβαίνει στον σύλλογο όταν δεν παρακολουθώ τόσο πολύ, είμαι περισσότερο επικεντρωμένος σε αυτό που συμβαίνει στον Ολυμπιακό, και δεν θέλω να σκέφτομαι άλλα πράγματα. Ελπίζω να ανέβει, θα δούμε».