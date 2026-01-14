Μπαρτζώκας: «Αν παίξουμε όλοι μαζί είμαστε πολύ δυνατή ομάδα»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου τόνισε πως όταν η ομάδα είναι «γεμάτη» και δεν έχει απουσίες, τότε είναι πολύ δυνατή και επικίνδυνη για κάθε αντίπαλο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ήμασταν πολύ σοβαροί για 40 λεπτά. Ιδιαίτερα η δεύτερη και η τρίτη περίοδος ήταν πολύ καλές για εμάς. Μοιράσαμε την μπάλα, είχαμε πολλές ασίστ. Κάθε παίκτης που έπαιξε είχε τουλάχιστον μία ασίστ και κάποιοι από αυτούς περισσότερες. Όταν μοιράσαμε την μπάλα, είχαμε περισσότερους σκόρερ. Για εμάς ήταν σημαντικό να τελειώσουμε το παιχνίδι με σεβασμό στην Παρτίζαν, να μην σταματήσουμε να παίζουμε στην τρίτη περίοδο. Νομίζω ήμασταν πολύ καλοί για αυτήν την Παρτίζαν που δυσκολεύεται ψυχολογικά. Έχουν καλούς παίκτες και καλό προπονητή και πρέπει να βρουν τον τρόπο να παίζουν πολύ καλύτερα από τον τρόπο που έπαιξαν σήμερα».

Για την απόδοση του Βεζένκοφ και τις πολλές ασίστ που δέχθηκε από τους συμπαίκτες του: «Τον τελευταίο μήνα παίζουμε πολύ καλύτερα γιατί πολλοί παίκτες επέστρεψαν. Τώρα μόλις χάσαμε τον Μόντε Μόρις και δεν μπορούσε να αγωνιστεί ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ενώ δεν χρησιμοποίησα τον ΜακΚίσικ γιατί είχε κάνει μόλις μία προπόνηση μετά από τρεις μήνες. Πιστεύουμε στο ρόστερ μας, έχουμε βαθύ ρόστερ και πολύ καλούς παίκτες. Αν παίξουμε μαζί πιστεύουμε ότι είμαστε πολύ δυνατή και επικίνδυνη ομάδα για κάθε αντίπαλο. Ο Σάσα είναι ο Σάσα. Δεν θέλει να σκάει την μπάλα, αλλά κινείται εξαιρετικά, είναι εξαιρετικός σουτέρ και πολύ καλός ριμπάουντερ και έχει αυτήν την αίσθηση για το παιχνίδι που είναι καθαρό ταλέντο. Χρειάζεται απλά ένα σύστημα γύρω του και με αυτήν την κυκλοφορία της μπάλας αποδεικνύει τι παίκτης είναι»