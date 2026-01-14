Πεναρόγια: «Πρέπει όλοι να καταλάβουμε σε πόσο δύσκολη κατάσταση βρίσκεται η Παρτίζαν»

Ο Χοάν Πεναρόγια στις δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου τόνισε το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση τους τελευταίους μήνες στον σύλλογο, ενώ στάθηκε και στους οπαδούς της ομάδας σημειώνοντας οτι ξέρουν τι σημαίνει Ευρωλίγκα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Στο πρώτο δεκάλεπτο παραμείναμε σε καλό. Μετά από αυτό καθυστερήσαμε σε όλες τις καταστάσεις, παίξαμε χαλαρά, ειδικά στην άμυνα. Κακά ποσοστά, ειδικά στα τρίπονται. Ήμασταν πολύ κακοί. Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί και να είμαστε καλύτεροι».

Για την στήριξη από τους οπαδούς: «Οι οπαδοί μας είναι απίστευτοι και ξέρουν τι σημαίνει Ευρωλίγκα. Χάνουμε με 40 πόντους διαφορά και για πρώτη φορά στην καριέρα μου έχω βιώσει τους οπαδούς να ζητωκραυγάζουν έτσι ακόμα και με απόδοση +40. Πρέπει να τα πάμε καλύτερα».

Για το τι πρέπει να συμβεί για να αλλάξει η κατάσταση: «Είναι αλήθεια ότι η ομάδα βρίσκεται σε πολύ κακή στιγμή και τους τελευταίους δύο ή τρεις μήνες φαίνεται άσχημη. Αυτή είναι η στιγμή να είμαστε επαγγελματίες, να προπονούμαστε σκληρά, να μείνουμε ενωμένοι και να καταλάβουμε σε πόσο δύσκολη κατάσταση βρισκόμαστε. Η κατάσταση είναι ξεκάθαρη, πρέπει να παίζουμε χωρίς δικαιολογίες κάθε μέρα. Πρέπει να παίζουμε σε κάθε παιχνίδι και προπόνηση στο 100%, να διορθώσουμε τη γλώσσα του σώματός μας. Ενάντια σε μεγάλες ομάδες, όπως ο Ολυμπιακός, πρέπει να παίζουμε στο 100%. Προσπαθώ να βελτιώσω την κατάσταση. Ωστόσο, είμαστε επαγγελματίες και όλοι έχουν την ευθύνη να παλέψουν, να ανταγωνιστούν και να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό τις επόμενες εβδομάδες».

«Είναι μια δύσκολη στιγμή. Αλλάξαμε την ομάδα. Όταν έφτασα, η ατμόσφαιρα δεν ήταν καλή, αλλά ούτε σήμερα είναι φανταστική. Πρέπει να ανακτήσουμε την αυτοπεποίθησή μας. Δεν αρκεί απλώς να το συζητάμε, αλλά πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα βήματα, να προπονηθούμε και να παίξουμε σκληρά. Όλοι πρέπει να βοηθήσουν έναν συμπαίκτη, γιατί αν οι οπαδοί μας παλεύουν για 40 λεπτά, τότε πρέπει να το κάνουμε κι εμείς. Πρέπει να κάνουμε φάουλ, να πηδάμε στα ριμπάουντ και είναι αδύνατο να παίξουμε στην Ευρωλίγκα χωρίς αυτό, ειδικά εναντίον του Ολυμπιακού, που έπαιξε καλά. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε αν δεν παλέψουμε».