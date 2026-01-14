Ουόκαπ: «Πριν έναν μήνα είχαμε μία σοβαρή συνάντηση και τώρα φαίνονται τα αποτελέσματα»

Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Παρτιζάν, ο Τόμας Ουόκαπ ανέφερε πως οι «ερυθρόλευκοι» είχαν μία σοβαρή συνάντηση πριν από έναν μήνα και πλέον είναι φανερά τα αποτελέσματα.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο Euroleague TV:

«Είμαι ικανοποιημένος με την απόδοσή μας. Ήταν μια σοβαρή εμφάνιση. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Ξέρετε, την πρώτη φορά που παίξαμε με αυτούς τους παίκτες, εκείνοι είχαν δυσκολίες και εμείς δεν παίξαμε σοβαρά, με αποτέλεσμα να είναι ένα κλειστό παιχνίδι. Σήμερα ήρθαμε με πολύ σοβαρή νοοτροπία και αυτό δείχνει, νομίζω, τη βελτίωσή μας από τον πρώτο γύρο μέχρι αυτόν τον γύρο. Ξέρετε, τη διαφορά στην ποιότητα του επιπέδου στο οποίο βρισκόμαστε.

Πριν από περίπου ένα μήνα, κάναμε μια σοβαρή συνάντηση στην ομάδα και είπαμε, παιδιά, αν θέλουμε να πετύχουμε κάτι, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι από αυτό, πρέπει να αποκτήσουμε καλύτερες συνήθειες.

Και από τότε, το κάνουμε αυτό, και νομίζω ότι είναι πολύ προφανές από το παιχνίδι μας. Οπότε πρέπει απλά να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε, και θα μας αρέσει το πού θα καταλήξουμε».