Το Περιστέρι δεν τα κατάφερε απέναντι στην Πετκίμσπορ και γνώρισε την ήττα με 82-61, πέφτοντας από την κορυφή του Ν ομίλου.

To Περιστέρι (2-1) υποδέχθηκε την Πετκίμσπορ (3-0) για την 3η αγωνιστική του FIBA Europe Cup και γνώρισε την πρώτη του ήττα στον όμιλο με 82-61. Οι φιλοξενούμενοι ήταν ανώτερο σε όλο το παιχνίδι, προηγήθηκαν με 60-45 στην τρίτη περίοδο, ενώ ήταν και εξαιρετικοί στην άμυνα. Το Περιστέρι αντίθετα, βρέθηκε σε κακή βραδιά, αρκετά άστοχο στην επίθεση, χωρίς να καταφέρει να είναι ανταγωνιστικό στο παιχνίδι.

Την επόμενη αγωνιστική, το Περιστέρι θα αντιμετωπίσει ξανά εντός έδρας την Σαραγόσα (21/01, 20:00) ενώ η Πετκίμ θα υποδεχθεί την Σάσαρι (21/01, 17:00).

Πρωταγωνιστές της αναμέτρησης για τους γηπεδούχους ήταν οι Τζέιμ Βαν Τούμπεργκεν (14π. 12ρ.) και Σι Τζέι Χάρις (13π, 5ασ.), ενώ για την Πετκίμ ξεχώρισε ο Γιανίκ Φράνκε (29π. 6ασ. 6ρ.).

Λάθη, αστοχία και... Φράνκε έφεραν πίσω το Περιστέρι στο ημίχρονο

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Πετκίμ πιο συγκεντρωμένη στο παρκέ. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 7-11 στο πρώτο πεντάλεπτο, έχοντας 4/8 σουτ εντός πεδιάς. Το Περιστέρι είχε σε εξαιρετική βραδιά τον Βαν Τούμπεργκεν με 7 πόντους και 6 ριμπάουντ, όντας ο πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού. Οι Τούρκοι, λίγο πριν το τέλος της πρώτης περιόδου, πήραν προβάδισμα επτά πόντων (12-19), την μεγαλύτερη στο παιχνίδι.

Στην δεύτερη περίοδο, το Περιστέρι ξεκίνησε με επιμέρους 11-2, πέρασε μπροστά με 25-24 και άλλαξε την κακή επιθετική εικόνα του πρώτου δεκαλέπτου, ενώ «έσφιξε» και την άμυνά του. Οι δυο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι, με το προβάδισμα να αλλάζει συνεχώς. Περίπου τρία λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, το σκορ ήταν 29-28 υπέρ του Περιστερίου, με τα καλάθια να έρχονται με το... σταγονόμετρο. Η Πετκίμ ξέφυγε με τέσσερις (35-31) με τρίποντο του Φράνκε, ο οποίος είχε φτάσει τους 14 πόντους με 3/4.

Κατέρρευσε το Περιστέρι στο δεύτερο ημίχρονο και γνώρισε την ήττα

Το δεύτερο ημίχρονο, ξεκίνησε ακριβώς όπως έκλεισε το πρώτο. Με την Πετκίμ μπροστά στο σκορ (48-42) και το Περιστέρι να κυνηγά. Οι φιλοξενούμενοι ήταν απόλυτα διαβασμένοι και ήλεγχαν τον ρυθμό του παιχνιδιού. Το πρώτο διψήφιο προβάδισμα για τους Τούρκους (45-55), ήρθε με καλάθι του Σαγιούς, τρία λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου. Μάλιστα οι φιλοξενούμενοι πήγαν και στο +15 (45-60), στο κλείσιμο του τρίτου δεκαλέπτου.

Στη τέταρτη περίοδο, η Πετκίμσπορ «τελείωσε» το παιχνίδι σχετικά νωρίς. Στο ξεκίνημα του δεκαλέπτου ξέφυγε στο +16 (53-69), μη αφήνοντας περιθώρια αντίδρασης στην ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου. Η Πετκίμ ήταν ανώτερη σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού, με τον Φράνκε απόλυτο πρωταγωνιστή του παιχνιδιού (). Οι γηπεδούχοι, ήταν άστοχοι, με 20/66 σουτ. Τρία λεπτά πριν από το τέλος του παιχνιδιού, η Πετκίμ ήταν μπροστά στο σκορ με 75-61.

Τα δεκάλεπτα: 14-22, 36-40, 48-60, 61-82

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