Η Τόφας στον δρόμο της ΑΕΚ και της Καρδίτσας στους «16» του BCL

Η τουρκική ομάδα επικράτησε της Σολέ κι έκανε το 2-1 στις νίκες στα play in του BCL, παίρνοντας θέση στον όμιλο των «16» της διοργάνωσης που βρίσκονται οι δύο ελληνικές ομάδες.
Αναλυτικά ο όμιλος:
ΑΕΚ
Άλμπα Βερολίνου
Τόφας
Καρδίτσα
Και το πρόγραμμα:
1η αγωνιστική
Τόφας - Άλμπα Βερολίνου (20/01)
ΑΕΚ - Καρδίτσα (21/01)
2η αγωνιστική
Καρδίτσα - Τόφας (27/01, 19:30)
ΑΕΚ - Άλμπα Βερολίνου (28/01, 19:00)
3η αγωνιστική
Τόφας - ΑΕΚ (03/02)
Άλμπα Βερολίνου - Καρδίτσα (04/02, 21:00)
4η αγωνιστική
Καρδίτσα - ΑΕΚ (10/02, 19:30)
Άλμπα Βερολίνου - Τόφας (21:00)
5η αγωνιστική
Καρδίτσα - Άλμπα Βερολίνου (11/03)
ΑΕΚ - Τόφας (11/03)
6η αγωνιστική
Τόφας - Καρδίτσα (18/03)
Άλμπα Βερολίνου - ΑΕΚ (18/03)