Η Τόφας στον δρόμο της ΑΕΚ και της Καρδίτσας στους «16» του BCL

Η Τόφας θα είναι η τέταρτη ομάδα του θα συμμετάσχει στον όμιλο της ΑΕΚ και της Καρδίτσας στο Baskeball Champions League.

Η τουρκική ομάδα επικράτησε της Σολέ κι έκανε το 2-1 στις νίκες στα play in του BCL, παίρνοντας θέση στον όμιλο των «16» της διοργάνωσης που βρίσκονται οι δύο ελληνικές ομάδες.

Αναλυτικά ο όμιλος:

ΑΕΚ

Άλμπα Βερολίνου

Τόφας

Καρδίτσα

Και το πρόγραμμα:

1η αγωνιστική

Τόφας - Άλμπα Βερολίνου (20/01)

ΑΕΚ - Καρδίτσα (21/01)

2η αγωνιστική

Καρδίτσα - Τόφας (27/01, 19:30)

ΑΕΚ - Άλμπα Βερολίνου (28/01, 19:00)

3η αγωνιστική

Τόφας - ΑΕΚ (03/02)

Άλμπα Βερολίνου - Καρδίτσα (04/02, 21:00)

4η αγωνιστική

Καρδίτσα - ΑΕΚ (10/02, 19:30)

Άλμπα Βερολίνου - Τόφας (21:00)

5η αγωνιστική

Καρδίτσα - Άλμπα Βερολίνου (11/03)

ΑΕΚ - Τόφας (11/03)

6η αγωνιστική

Τόφας - Καρδίτσα (18/03)

Άλμπα Βερολίνου - ΑΕΚ (18/03)