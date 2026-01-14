Νέο πρόβλημα στον Παναθηναϊκό: Αμφίβολος ενόψει Μπάγερν και ο Ρογκαβόπουλος!

Νέο πρόβλημα στον Παναθηναϊκό ενόψει Μπάγερν, αφού αμφίβολος είναι και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος!

Ακόμα ένας πονοκέφαλος για τον Εργκίν Αταμάν, που μετά την απουσία του Κέντρικ Ναν, που έχει τεθεί νοκ άουτ για το ματς με τη γερμανική ομάδα, έχει αμφίβολο και τον Έλληνα άσο.

Ο Ρογκαβόπουλος ένιωσε αδιαθεσία και δεν πήρε μέρος στην προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Μόναχο την Τετάρτη (14/1), με τον Έλληνα άσο να μένει στο ξενοδοχείο.

Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί την Πέμπτη (15/1), όπου θα αποφασιστεί αν ο Ρογκαβόπουλος θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση κόντρα στην Μπάγερν.

Υπενθυμίζουμε πως πέρα από τον Ναν, εκτός είναι και ο Ντίνος Μήτογλου, αλλά φυσικά και ο Ματίας Λεσόρ.