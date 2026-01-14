Δυσκολεύτηκε αλλά πήρε την πρόκριση στην Λευκάδα το Μαρούσι

Η Δόξα Λευκάδας έβαλε δύσκολα στο Μαρούσι, με την ομάδα των Βορείων Προαστίων να παίρνει τελικά την πρόκριση στην επόμενη φάση επικρατώντας με 76-70.

Το Μαρούσι έκανε το επόμενο βήμα στο Κύπελλο Ανδρών με το 76-70 επί της Δόξας στην Λευκάδα.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στα πρώτα τα λεπτά αναμέτρησης (10-4 στο 4’25’’ και 13-6 στο 5’) και συνέχισαν με τον Σταυρακούκα να διαμορφώνει το 21-13 (7’40’’). Το Μαρούσι πλησίασε με τον Μέικον και τον Κουζέλογλου και τον πρώτο να του δίνει και το προβάδισμα (23-24, 11’30’’). Οι «κιτρινόμαυροι» συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό με τον Σάλας να κάνει ένα βήμα μπροστά για να στείλει την διαφορά στο +8 (29-37, 16’20’’). Δύο τρίποντα του Χατζηνικόλα βοήθησαν την Δόξα να βρεθεί και πάλι σε απόσταση αναπνοής (40-43, 19’).

Με την επιστροφή στο παρκέ η διαφορά έφτασε σε διψήφια τιμή για πρώτη φορά (52-52, 23’15”) με τον Κινγκ να ευστοχεί. Οι οικοδεσπότες δεν κατέθεσαν τα όπλα και από το 47-58 (26’45”) το οποίο διαμόρφωσε ο Κουζέλογλου, πλησίασαν στους έξι με τους Φύτρο και Άλεν να φτάνουν στο καλάθι (52-58, 27’45”) και τον Κιούση να γράφει το 55-60 από τα 6μ75.

Το Μαρούσι ξέφυγε για μία ακόμη φορά (57-68, 34′), αλλά τα τρίποντα έδωσαν και πάλι λύσεις με τον Κιούση και τον Χατζηνικόλα να ευστοχούν για το 63-68 (35′). Ο Φύτρος με ένα φόλοου έφερε τις δύο ομάδες ακόμη πιο κοντά (65-58, 35’40”) και ο Κιούσης επέστρεψε για το 68-68 (37′) με τρίποντο από τη γωνία! Ο Κινγκ απάντησε άμεσα (68-70) και ο Πάπας ακολούθησε (68-72, 37’45”). Η μάχη συνεχίστηκε με τον Γιώργο Καλαϊτζάκη να γράφει το 70-75 (38’45”) με “γκολ φάουλ” και το Μαρούσι να φτάνει στη νίκη με 76-70.

Διαιτητές: Καρπάνος, Ζαχαρής, Λιότσιος

Δεκάλεπτα: 23-20, 40-46, 55-60, 55-60, 70-76

Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 9 (3), Ρόμπινσον 19 (1), Άλεν 15 (3), Καλλιακούδας, Γιαννουλτσής, Χατζηνικόλας 14 (4), Λεγκίκας 2, Σταυρακούκας 1, Φύτρος 8 (10ρ.), Βισνιέφσκι 2

Μαρούσι (Παπαθεοδώρου): Πάπας 11 (1), Μέικον 9 (1), Σάλας 12 (1), Τουλιάτος, Κινγκ 11 (1), Καλαϊτζάκης Γ. 5, Γουίλιαμς 8, Κουζέλογλου 8, Ντε Σόουζα 6, Γιαννόπουλος, Περάντες 6

Μπορείτε να δείτε την στατιστική της αναμέτρησης ΕΔΩ

Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ

Αποτελέσματα – Πρόγραμμα

14/1 Δόξα Λευκάδας Βίκος Cola-Μαρούσι Chery 70-76

17/1 16.00 Άρης Betsson-Περιστέρι Betsson (8)

28/1 16.00 Ηρακλής – Κολοσσός Ρ. H Hotels Collection (6)

2/2 14.00 Μύκονος Betsson – Καρδίτσα Ιαπωνική (7)

4/2 18.00 Προμηθέας Π. Βίκος Cola – Μαρούσι Chery (5)

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