Euroleague: Στο Μόναχο κόντρα στην Μπάγερν ο Παναθηναϊκός AKTOR

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα κοντραριστεί με την Μπάγερν Μονάχου εκτός έδρας για την 22η αγωνιστική της Euroleague.

Η 22η αγωνιστική της Euroleague συνεχίζεται την Πέμπτη (15/1) με 6 αναμετρήσεις.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα κοντραριστεί με την Μπάγερν Μονάχου στο «Sap Garden», με το τζάμπολ της αναμέτρησης να γίνεται στις 20:30. Σημειώνεται πως ο Εργκίν Αταμάν δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος υπέστη κάκωση αριστερής ποδοκνημικής.

Ακόμη, νωρίτερα η Ντουμπάι θα υποδεχθεί την Βίρτους Μπολόνια (18:00) και η Αναντολού Εφές την Μπασκόνια (19:30). Στις 21:05 θα ξεκινήσει το Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ζαλγκίρις Κάουνας και 25 λεπτά αργότερα (21:30) θα γίνει το τζάμπολ στο Αρμάνι Μιλάνο-Ερυθρός Αστέρας. Τέλος, η Παρί θα αναμετρηθεί με την Μονακό στις 21:45.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

18:00 Ντουμπάι - Βίρτους Μπολόνια

19:30 Αναντολού Εφές - Μπασκόνια

20:30 Μπάγερν Μονάχου - Παναθηναϊκός AKTOR

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ζαλγκίρις Κάουνας

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Ερυθρός Αστέρας

21:45 Παρί - Μονακό