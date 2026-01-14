Σενγκέλια: «Ο Πασκουάλ είναι από τους καλύτερους ψυχολόγους που είχα»

Ο Τορνίκε Σενγκέλια είχε τα καλύτερα να πει για τον Τσάβι Πασκούαλ, τονίζοντας πως είναι από τους καλύτερους ψυχολόγους που είχε.

O Τορνίκε Σενγκέλια μίλησε στο «EFE» και αναφέρθηκε στον Τσάβι Πασκούαλ. Εξήγησε πως ο έμπειρος κόουτς είναι από τους καλύτερους ψυχολόγους που είχε και μίλησε για την επιρροή του στην ομάδα, η οποία έχει κερδίσει 15 από τα 18 παιχνίδια που έχει δώσει μετά την επιστροφή του.

Ακόμη, υπογράμμισε την σημασία που έχει το El Clasico για την 22η αγωνιστική της Euroleague.

Χαρακτηριστικά είπε:

Για το ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Είναι πολύ σημαντικό ματς για εμάς. Θέλουμε να συνεχίσουμε το σερί με τις νίκες και θέλουμε να είμαστε πιο ψηλά στην βαθμολογία και αυτό το ματς μπορεί να μας βοηθήσει αρκετά. Επίσης, επειδή είναι Clasico».

Για την αλλαγή προπονητή: «Ο Τσάβι είχε ήδη αναγνωρίσει τι έπρεπε να κάνουμε και τι έπρεπε να αλλάξουμε και πιστεύω έχει κάνει καλή δουλειά. Βοηθάει και η εμπειρία του. Μας έκανε όλους να είμαστε στην ίδια σελίδα. Και αυτό μας επιτρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε ματς και να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πρόκληση. Ο Πασκουάλ είναι από τους καλύτερους ψυχολόγους που είχα ως προπονητής.

Δεν ξέρω τι έχει αλλάξει στην ομάδα σε σχέση με το πως ήμασταν με τον Πεναρόγια, αλλά κάτι έχει αλλάξει. Ο Πεναρόγια με βοήθησε όταν ήρθα. Μιλήσαμε αρκετά και προσφέρθηκα να βοηθήσω με την κατάσταση του. Αλλά στο τέλος έγινε ό,τι έγινε. Ήμασταν σε κακή κατάσταση και δεν ήταν ευχάριστο. Πάντα θα ευχαριστώ τον Πεναρόγια για ό,τι έκανε για εμένα και την ομάδα».