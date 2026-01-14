Παναθηναϊκός: Γενική είσοδος 10€ στο ματς των γυναικών στο Telekom Center!

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός θέλει να δημιουργήσει μια σπάνια εικόνα σε ματς γυναικών και όρισε 10 ευρώ είσοδο σε όλο το γήπεδο.

Η ρεβάνς Παναθηναϊκός-Ζαγκλέμπιε θα έχει ξεχωριστή σημασία για τον οργανισμό του τριφυλλιού καθώς για πρώτη φορά μετά την ανακαίνιση του πιο σύγχρονου κλειστού γηπέδου της Ευρώπης θα φιλοξενηθεί αγώνας του τμήματος μπάσκετ γυναικών.

Οι τιμές μάλιστα που ορίστηκαν δίνουν την ευκαιρία σε όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού να δώσουν δυναμικό παρών παρουσιάζοντας μια σπάνια εικόνα σε όλη την Ευρώπη σε αγώνα γυναικών.

Κι αυτό γιατί τα εισιτήρια σε όλο το γήπεδο ορίστηκαν στα 10 ευρώ.

Μόνο στα vip θα κοστίζουν 30€ και στα court seats 50€ προκειμένου να γνωρίσουν κάποιοι και αυτή τη μοναδική ευκαιρία να δουν έναν αγώνα από απόσταση αναπνοής στο glass floor του Telekom Center και παράλληλα να ενισχύσουν το ταμείο του συλλόγου που επιχειρεί διαρκώς μεταγραφικές υπερβάσεις με αποκορύφωμα την πρόσφατη υπογραφή της αρχηγού της Εθνικής γυναικών, Άρτεμις Σπανού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει ότι ο επαναληπτικός αγώνας μπάσκετ του Eurocup Women της 21ης Ιανουαρίου με τη Ζαγκλεμπιέ Σόσνοβιτς θα γίνει στο Telekom Center Athens (7μ.μ.).

Η διοίκηση του Συλλόγου σε συνεργασία με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός γνωστοποιεί ότι ο αγώνας απέναντι στην Πολωνική ομάδα θα διεξαχθεί την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου (7μ.μ.) στην έδρα που έχει ζήσει τεράστιες στιγμές το «τριφύλλι» στο μπάσκετ!

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι:

Γενική είσοδος: 10 ευρώ

VIP:30 ευρώ

Court Seats :50 ευρώ

Κλείστε τα εισιτήρια σας στον ακόλουθο σύνδεσμο

https://www.ticketmaster.gr/panathinaikos-ac-vs-mb-zaglebie-sosnowiec_sgpl_2146001.html

*Οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας θα έχουν κανονικά δικαίωμα εισόδου