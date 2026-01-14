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Παπαθεοδώρου: «Οι προτεραιότητες του Παναθηναϊκού - Πότε επιστρέφει ο Ναν» (vid)

Μπάσκετ
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Δείτε το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου στην εκπομπή Center Fox για το μεταγραφικό πλάνο του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, αλλά και το απρόοπτο με τον Ναν ενόψει Μπάγερν.
Παπαθεοδώρου: «Οι προτεραιότητες του Παναθηναϊκού - Πότε επιστρέφει ο Ναν» (vid)