Ουεμπανιάμα: «Η έδρα του Παναθηναϊκού είναι για μένα μακράν η πιο εντυπωσιακή»

Τις πιο καυτές έδρες που έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα του σχολίασε ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα, αναφέροντας χωρίς περιτροπές ότι η ατμόσφαιρα στον Παναθηναϊκό είναι μακράν η πιο εντυπωσιακή.

Μετά την εκτός έδρας ήττα των Σαν Αντόνιο Σπερς από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα ρωτήθηκε για τις πιο καυτές έδρες που έχει συναντήσει στην καριέρα του και φυσικά η απάντησή του αφορούσε την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Και ξεχώρισε ως την πιο εχθρική έδρα, αλλά και την πλέον εντυπωσιακή, αυτή του Παναθηναϊκού AKTOR στο ΟΑΚΑ.

«Η έδρα που ξεχωρίζει, κατά τη γνώμη μου, είναι του Παναθηναϊκού. Όταν μιλάς για εχθρικό κλίμα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Κι άλλα γήπεδα είναι εξίσου δυνατά, αλλά η έδρα του Παναθηναϊκού είναι για μένα μακράν η πιο εντυπωσιακή», δήλωσε ο Γάλλος σέντερ.

Αν και οι οπαδοί είναι πιο φανατικοί στην Ευρώπη, το να παίζεις στο NBA είναι πολύ πιο δύσκολο, όπως ξεκαθάρισε. «Είναι πολύ πιο δύσκολο, οι παίκτες είναι πολύ καλύτεροι».

Ωστόσο, επισήμανε πως οι ομάδες στην Ευρώπη στηρίζονται περισσότερο στην παρουσία των οπαδών και η εξέδρα παίζει τον ρόλο της στην απόδοση των παικτών. «Υπάρχουν κάποιες ομάδες στην Ευρώπη που στηρίζονται σχεδόν ολοκληρωτικά στους οπαδούς τους. Στο μυαλό μου έρχεται μια ομάδα στη Γαλλία, η Λε Πορτέλ. Έχουν από τους καλύτερους οπαδούς στο πρωτάθλημα και κάθε σεζόν καταφέρνουν με το ζόρι να μείνουν στην πρώτη κατηγορία, επειδή έχουν τόση μεγάλη ενέργεια. Δεν έχουν την καλύτερη ομάδα, αλλά η κουλτούρα τους είναι… τρελή. Είναι μια ομάδα που δεν θα ήταν τίποτα χωρίς τους οπαδούς της», κατέληξε ο άσος των Σπερς.