Σορτς: «Κλειδί για το ματς με την Μπάγερν θα είναι η άμυνά μας»

Στην καλή άμυνα που πρέπει να παίξει ο Παναθηναϊκός AKTOR κόντρα στην Μπάγερν αναφέρθηκε ο Τι Τζέι Σορτς, κατά την αναχώρηση της ομάδας για το Μόναχο.

«Ξέρουμε το πρόγραμμα που έχουμε μπροστά μας. Δεν μπορούμε να κοιτάμε πίσω. Δεν υπάρχει εύκολο ματς στη Εuroleague. Πρέπει να βλέπουμε κάθε ματς ξεχωριστά. Το επόμενο ματς είναι με τη Μπάγερν. Η συγκέντρωση μας θα είναι εκεί», ανέφερε αρχικά ο Αμερικανός.

Για το κλειδί του ματς: «Θα είναι η άμυνα μας. Είχαμε εξαιρετική προσπάθεια στην άμυνα κόντρα στη Βίρτους. Ξέρουμε πως θα είναι ένα εντυπωσιακό γήπεδο, το SAP Garden. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στην άμυνα».

Για την προετοιμασία της ομάδας: «Είχαμε καλές προπονήσεις. Ο κόουτς ήταν ειλικρινής μετά το ματς με το Περιστέρι, χαλαρώσαμε κατά τη διάρκεια του ματς. Είχαμε καλή εβδομάδα προπονήσεων πριν τη Μπάγερν. Δείξαμε ένα διαφορετικό πρόσωπο. Τώρα πρέπει να νικήσουμε τη Μπάγερν».