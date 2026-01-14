Απίθανα πράγματα στο Μιλγουόκι: Οι φίλοι των Μπακς αποδοκίμασαν την ομάδα κι ο Γιάννης τους γιούχαρε πίσω! (vid)

Η κακή εικόνα των Μπακς έκανε τον κόσμο να αποδοκιμάσει την ομάδα, αλλά ο Γιάννης αντέδρασε...

Σε κακό φεγγάρι παραμένουν οι Μπακς, οι οποίοι γνώρισαν βαριά εντός έδρας ήττα από τους Μινεσότα με 139-106. Οι οπαδοί στο Μιλγουόκι αποδοκίμασαν την ομάδα τους, όταν βρέθηκε στο -31, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που πάλευε μόνος του, να αντιδρά και να τους γιουχάρει πίσω!

Η ομάδα της Μινεσότα ήταν σε κάποια στιγμή μπροστά με 76-45 και από τις εξέδρες του Fiserv Forum ακούστηκαν έντονες αποδοκιμασίες. Ο Έλληνας φόργουορντ όμως αντέδρασε και απάντησε στους οπαδούς, γιουχάροντας κι αυτός με τη σειρά του όσους δεν στηρίζουν την ομάδα.

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