Ήττα με «κάτω τα χέρια» για τους Μπακς από τους Τίμπεργουλβς - Τα υπόλοιπα αποτελέσματα

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς βρέθηκαν στο Μιλγουόκι για το μεταξύ τους παιχνίδι και έφυγαν από εκεί με το άνετο 139-106, αφού δεν βρήκαν καμία αντίσταση.

Σε ένα μέτριο βράδυ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που και πάλι ξεχώρισε για την ομάδα του, οι Μπακς γνώρισαν ακόμη μια εντός έδρας ήττα.

Ο Έλληνας παίκτης, μέτρησε 29 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ, όμως δεν είχε την βοήθεια των συμπαικτών του για να κυνηγήσει η ομάδα τους το κάτι παραπάνω.

Τα Ελάφια δεν είχα το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα, δεχόμενα 38 πόντους στην πρώτη περίοδο, όπως ακριβώς έγινε και στην δεύτερη, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το 76-45 κατά τους.

Μετά την ανάπαυλα, η παρέα του Γιάννη Αντετοκούμπο, και για την ακρίβεια ο ίδιος, ανέβασε τον ρυθμό της και στις δύο πλευρές του γηπέδου, αλλά ήταν ήδη αργά με τους Τίμπεργουλβς να παίρνουν μια άνετη νίκη με 139-106.

Τα υπόλοιπα παιχνίδια - αποτελέσματα

Μαϊάμι Χιτ - Φοίνιξ Σανς 126-121

Οι Χιτ δυσκολεύτηκαν αρκετά εναντίον των Σανς, αφού οι Φοίνιξ προέβαλαν σθεναρή αντίσταση, όμως στο τέλος το Μαϊάμι κατάφερε να πάρει τη νίκη με 127-121.

Χιούστον Ρόκετς - Σικάγο Μπουλς 119-113

Οι Ρόκετς χρειάστηκε να φτάσουν στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα ώστε να πάρουν μια διαφορά τόσο - όσο για να αφήσουν τους Μπουλς με την όρεξη για διπλό.

Νιού Ορλίν Πέλικανς - Ντένβερ Νάγκετς 116-122

Οι «Πελεκάνοι» σε όλο το παιχνίδι δεν άφησαν τους Νάγκετς να ξεφύγουν, ακολουθώντας συνεχώς στο σκορ, όμως στην τελευταία περίοδο έχασαν τον ρυθμό τους και στις τελευταίες στιγμές του αγώνα επέτρεψαν στον αντίπαλο να φύγει με το διπλό.

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Σαν Αντόνιο Σπερς 119-98

Μετά από τρεις σερί ήττες εναντίον των «Σπιρουνιών», ήρθε η στιγμή που οι Θάντερ κατάφεραν να πάρουν το αίμα τους πίσω, αφού περιόρισαν την παρέα του Ουεμπανιάμα στην Οκλαχόμα και πανηγύρισαν τη νίκη.