Αποθέωσε το glass floor του Παναθηναϊκού ο Κάριους: «Μοναδική εμπειρία στον κόσμο» (vid)

Ο παίκτης της ομάδας των Δυτικών Προαστίων έκανε βίντεο - ανάλυση αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στο γυάλινο παρκέ του Telekom Center Athens.

Ο Ουίλ Κάριους βρέθηκε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού για να αγωνιστεί με την ομάδα του Περιστερίου εναντίον των πράσινων και έμεινε εκπληκτικός από το glass floor.

Ο ίδιος ανέφερε πως μέχρι να παίξει στο γυάλινο παρκέ, είχε αμφιβολίες για το πώς θα είναι αλλά και άγχος για το εάν μπορεί να παίξει σωστά. Όμως όλα άλλαξαν πως αναφέρει όταν μπήκε και έκανε τις πρώτες του ντρίπλες.

Ακόμη σημείωσε πως είναι μια μοναδική εμπειρία, την οποία δεν μπορεί να ζήσει κάποιος εύκολα, καθώς γήπεδα σαν αυτό του Παναθηναϊκού είναι πολύ λιγοστά στον κόσμο.