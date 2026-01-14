Κυρίαρχες στη Γαλλία με νίκες Μονακό, Παρί και Βιλερμπάν

Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση στο Πριγκιπάτο, επικρατώντας της Γκραβελίν με 101-82. Με αυτή τη νίκη ανέβηκε στο 13-2 και παρέμεινε μόνη πρώτη, την ώρα που οι φιλοξενούμενοι πήγαν στην προτελευταία θέση με ρεκόρ 3-12. Πρώτος σκόρερ για τους πρωταθλητές ήταν ο Μάικ Τζέιμς με 20 πόντους, ενώ ακολούθησαν οι Στραζέλ με 15 και οι Χέις και Τάρπεϊ με 12.
Σταθερά σε τροχιά κορυφής παραμένει και η Παρί, η οποία δεν συνάντησε δυσκολίες εναντίον της Στρασμπούρ, την οποία νίκησε με 96-67 στην πρωτεύουσα.
Η ομάδα του Παρισιού πήγε στο 11-4, αφήνοντας τη Στρασμπούρ εντός της πρώτης πεντάδας. Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν ο Ιφί με 20 πόντους, ο Στέφενς με 14, καθώς και οι Ουαταρά και Χόμες με 12.
Τέλος, εύκολο βράδυ είχε και η Βιλερμπάν στο «Αστρομπάλ», όπου νίκησε την Μπουλαζάκ με 94-77. Η ομάδα της Λιόν ανέβηκε στο 10-5 και κρατήθηκε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, με τους αντιπάλους να πέφτουν στο 5-10..
Ο Αζινσά ήταν ο κορυφαίος με 21 πόντους, ενώ ακολούθησαν οι Αταμνά με 13 και οι Ουότοσον, Χάρισον και Τραορέ με 11.