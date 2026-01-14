Κυρίαρχες στη Γαλλία με νίκες Μονακό, Παρί και Βιλερμπάν

Χωρίς πρόβλημα συνέχισαν τις υποχρεώσεις τους στο γαλλικό πρωτάθλημα οι ομάδες της Ευρωλίγκας, με τις Μονακό, Παρί και Βιλερμπάν να φτάνουν σε άνετες νίκες στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της LNB.

Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση στο Πριγκιπάτο, επικρατώντας της Γκραβελίν με 101-82. Με αυτή τη νίκη ανέβηκε στο 13-2 και παρέμεινε μόνη πρώτη, την ώρα που οι φιλοξενούμενοι πήγαν στην προτελευταία θέση με ρεκόρ 3-12. Πρώτος σκόρερ για τους πρωταθλητές ήταν ο Μάικ Τζέιμς με 20 πόντους, ενώ ακολούθησαν οι Στραζέλ με 15 και οι Χέις και Τάρπεϊ με 12.

Σταθερά σε τροχιά κορυφής παραμένει και η Παρί, η οποία δεν συνάντησε δυσκολίες εναντίον της Στρασμπούρ, την οποία νίκησε με 96-67 στην πρωτεύουσα.

Η ομάδα του Παρισιού πήγε στο 11-4, αφήνοντας τη Στρασμπούρ εντός της πρώτης πεντάδας. Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν ο Ιφί με 20 πόντους, ο Στέφενς με 14, καθώς και οι Ουαταρά και Χόμες με 12.

Τέλος, εύκολο βράδυ είχε και η Βιλερμπάν στο «Αστρομπάλ», όπου νίκησε την Μπουλαζάκ με 94-77. Η ομάδα της Λιόν ανέβηκε στο 10-5 και κρατήθηκε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, με τους αντιπάλους να πέφτουν στο 5-10..

Ο Αζινσά ήταν ο κορυφαίος με 21 πόντους, ενώ ακολούθησαν οι Αταμνά με 13 και οι Ουότοσον, Χάρισον και Τραορέ με 11.